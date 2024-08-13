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Pur şi simplu nemaipomenit
Monitorul Philips Thunderbolt™ 4 oferă o soluţie de andocare sigură, fiabilă, cu un singur cablu. Afişajul cu iluminare din spate Mini LED şi certificat DisplayHDR™ 1400 generează o performanţă remarcabilă a imaginii şi o acurateţe nemaipomenită a culorilor pentru utilizatorii pentru care culorile sunt esenţiale.
Brilliance 7000
27" (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Acest monitor de andocare Philips este echipat cu conexiune Thunderbolt™ 4. Comparativ cu monitoarele USB-C convenţionale, tehnologia Thunderbolt™ 4 oferă viteze de transfer de date ultrarapide, de 40 Gbps, furnizând redare video de înaltă rezoluţie, transport multi-stream pentru conectare în serie, alimentare de până la 90 W a dispozitivelor şi o conexiune Ethernet stabilă de 1 Gbit/s.
Conectarea în serie îţi permite să foloseşti mai multe monitoare şi dispozitive cu un singur port Thunderbolt de pe laptop. Conectează acest monitor la portul Thunderbolt al laptopului, după care poţi conecta un al doilea monitor 4K la portul Thunderbolt al primului monitor.
Premii
3.5
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Użytkownik Apple
13/08/2024
Polska
Tania alternatywa dla Apple Studio Display
Kupiłem ten monitor aby używać go z komputerem Apple. Domyślna rozdzielczość w macOS bez skalowania przy której tekst jest ostry to Full HD lub 4K. Dla mnie idealnie pasuje Full HD ponieważ na 27” interfejs i tekst jest naprawdę duży na czym mi zależało, a jednocześnie tekst pozostaje ostry, a pojedyczne piksele są ledwo widoczne. Super wygodne jest to, że zasilacz jest wbudowany więc do prądu podłączamy tylko kabel. Testowałem Apple Studio Display i tam rozdzielczość Full HD powodowała rozmycie tekstu “mydło”. Połączenie Thunderbolt jest super wygodne - 1 kablem przesyłamy obraz i zasilanie do laptopa (Ethernet nie testowałem). Należy najpierw odpowiednio skonfigurować monitor aby doświadczenie z użytkownika były zbliżone do Apple. Ustawić profil P3 w monitorze i systemie, wyłączyć SDR Local Dimming i zainstalować dodatkowo open-source aplikację, aby można było sterować jasnością i głośnością za pomocą klawiszy na klawiaturze Apple (monitor wspiera DDC). Osobiście wyłączyłem HDR ponieważ kolory często (zwłaszcza na biurku) były nienaturalne (przejaskrawione). Automatyczny tryb jasności dla mnie działa zbyt ostro więc go wyłączyłem, tryb obecności potrafi nagle ściemnić ekran, gdy siedzę (i myślę) w bezruchu przez dłuższy czas. Głośniki grają głośno, ale płasko - są słabe, ale nie trzeszczą. Monitor ma wbudowany wentylator, który załącza się przy wyższych jasnościach - jest minimalnie słyszalny. Monitor potrzebuje „na oko” z 5-7 sekund aby wybudzić się ze standby. W porównaniu do Studio Display jest dość gruby, pobiera więcej prądu i potrafi się zagrzać. Ogólnie polecam ten monitor do pracy z macOS, ponieważ obraz i wykonanie jest wysokiej jakości, a kosztuje 3x mniej! Jednak brakuje mu w nim głębszej integracji z ekosystemem Apple, experience nie jest taki ”smooth”.
Avantaje
Thunderbolt 4, kabel TB4 w pudełku, wysoka jasność SDR, aluminiowa podstawa, zintegrowane zasilanie, aluminiowa stopka, brak logo z przodu, małe ramki
Dezavantaje
Gruby, posiada wentylator, niewygodne przyciski menu monitora
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Data utilizării 2024-07-13
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Data utilizării 2024-07-13
garix505
16/11/2023
Latvija
Cumpărător verificat
HDR certification Not found on Windows 11
Amazing Colors and contrast in SDR mode! There is no drivers for Windows 11 at November 2023! Maybe that's why colors and brightness are inaccurate in Adobe Photoshop v.25.1 HDR images. Adaptive Sync do not help well in games.
Acest review a fost făcut pentru Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors
Data utilizării 2023-10-16
Acest review a fost făcut pentru Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors
Data utilizării 2023-10-16
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
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Acoperire DCI-P3 pe baza CIE1976
Zonă NTSC pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE1931
Acoperire Adobe RGB pe baza CIE1976
Acoperire Rec 709 pe baza CIE1976
Acoperire Rec 2020 pe baza CIE1976
Pentru transmisia video prin USB-C, notebookul/dispozitivul tău trebuie să accepte modul USB-C DP Alt
Activităţile precum partajarea ecranului şi streamingul online video şi audio prin Internet pot afecta performanţa reţelei dvs. Echipamentele hardware, reţeaua de bandă largă şi performanţa acesteia vor determina calitatea generală a materialelor audio şi video.
Pentru funcţia de alimentare şi încărcare prin USB-C, notebookul/dispozitivul tău trebuie să fie compatibil cu specificaţiile standard de alimentare prin USB-C. Pentru mai multe detalii, consultă manualul de utilizare al notebookului sau adresează-te producătorului.
În cazul în care conexiunea Ethernet pare lentă, accesează meniul OSD şi selectează USB 3.0 sau o versiune superioară, care acceptă viteza LAN la 1G.
În cadrul SDR (interval dinamic standard), intervalul de temperatură în timpul funcţionării poate fi atins la 40 °C.
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.