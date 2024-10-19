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  • Imagini clare şi vii de la o margine la alta
  • Imagini clare şi vii de la o margine la alta

Producție oprită

Monitor LCD Full HD

273V7QJAB/01

4.8

| (8) Recenzii | 88% recomandă acest produs

Imagini clare şi vii de la o margine la alta

Un afişaj panoramic perfect cu imagini uimitoare care se întind de la o margine la alta şi care nu solicită ochii, într-un design compact şi subţire.

Vezi toate beneficiile

Imagini clare şi vii de la o margine la alta

  • V Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Mod EasyRead pentru o experienţă similară cititului de pe hârtie

Beneficiezi de confort şi lizibilitate sporite atunci când citeşti documente lungi, cu mult text. Modul EasyRead creează o experienţă de vizualizare similară cu cea pe hârtie, mai blândă pentru ochi, ajustând culorile afişajului şi nivelurile de zoom pentru a simula senzaţia lecturii pe hârtie reală - direct pe ecranul tău digital.

Suportul VESA asigură flexibilitate

Afişaj cu margine îngustă pentru un aspect optim

Noile afişaje Philips dispun de margini extrem de înguste permiţând distrageri minime şi dimensiunea de vizionare maxim posibilă. Special conceput pentru configurarea tip cadre sau cu multi-afişaj, cum ar fi jocurile, designul grafic şi aplicaţiile profesionale, afişajul extrem de îngust îţi dă sentimentul că utilizezi un singur ecran mare.

Specificaţii tehnice

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4.8

din 5

8

Recenzii

88%

recomandă acest produs

4
2
1

19/10/2024

Magyarország

Magyarország

IPS monitor, ami TV-nek is kiváló

27"-os monitorra volt szükségem, mert az előző 22"-os TV-Monitor 10 év után bemondta az unalmast. Továbbá 1,5 dioptriás szemüveg kell már közelre. FHD, IPS képernyő, 75 Hz képfrissítés, 2W-os beépített hangszóró (TV nézéshez). Kategóriájában nagyon jó ár. Sz.gép - monitor: VGA (D-SUB) , Voda TV-Box - Monitor: HDMI csatlakozón. (DP és fejhallgató csati kihasználatlan jelenleg.)

Avantaje

Az értékelésben felsoroltak.

Dezavantaje

Nincs hozzá távirányító, ezért 2 aktív kimenet között nem lehet választani, egyszerre csak 1 lehet aktív.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2023-09-19

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2023-09-19

14/11/2020

Polska

Polska

Rewelacja!

Monitor godny polecenia. Super nadaje się do gier, ale też i do obróbki zdjęć i czytania książek. Warty swojej ceny.

Avantaje

tryb gier, tryb czytania, super odzwierciedla kolory, nadaje się do obróbki zdjęć i video, cena, jakość wykonania.

Dezavantaje

głośniki - ale i tak z nich nie korzystam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2020-07-14

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2020-07-14

26/01/2020

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Ekran oddaje kolory w znakomitej jakości

Godny polecenia zarówno amatorom jak i grafikom, wysoka rozdzielczość ekranu, bardzo dobra gama kolorów

Avantaje

znakomite kolory

Dezavantaje

Trudna nawigacja w ustawianiu korekt, mały asortyment kabli przyłaczających do różnych kart graficznych, brak możliwości pochylania ekranu na podstawce.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2018-12-26

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2018-12-26

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Referințe

  1. Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.

  2. Rezoluţia maximă este disponibilă atât pentru intrarea HDMI, cât şi pentru intrarea DP.

  3. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse