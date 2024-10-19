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Producție oprită
273V7QJAB/01
Imagini clare şi vii de la o margine la alta
Un afişaj panoramic perfect cu imagini uimitoare care se întind de la o margine la alta şi care nu solicită ochii, într-un design compact şi subţire.
V Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Beneficiezi de confort şi lizibilitate sporite atunci când citeşti documente lungi, cu mult text. Modul EasyRead creează o experienţă de vizualizare similară cu cea pe hârtie, mai blândă pentru ochi, ajustând culorile afişajului şi nivelurile de zoom pentru a simula senzaţia lecturii pe hârtie reală - direct pe ecranul tău digital.
Noile afişaje Philips dispun de margini extrem de înguste permiţând distrageri minime şi dimensiunea de vizionare maxim posibilă. Special conceput pentru configurarea tip cadre sau cu multi-afişaj, cum ar fi jocurile, designul grafic şi aplicaţiile profesionale, afişajul extrem de îngust îţi dă sentimentul că utilizezi un singur ecran mare.
4.8
din 5
8
Recenzii
88%
recomandă acest produs
Beba Snake
19/10/2024
Magyarország
IPS monitor, ami TV-nek is kiváló
27"-os monitorra volt szükségem, mert az előző 22"-os TV-Monitor 10 év után bemondta az unalmast. Továbbá 1,5 dioptriás szemüveg kell már közelre. FHD, IPS képernyő, 75 Hz képfrissítés, 2W-os beépített hangszóró (TV nézéshez). Kategóriájában nagyon jó ár. Sz.gép - monitor: VGA (D-SUB) , Voda TV-Box - Monitor: HDMI csatlakozón. (DP és fejhallgató csati kihasználatlan jelenleg.)
Avantaje
Az értékelésben felsoroltak.
Dezavantaje
Nincs hozzá távirányító, ezért 2 aktív kimenet között nem lehet választani, egyszerre csak 1 lehet aktív.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2023-09-19
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2023-09-19
jogintiger
14/11/2020
Polska
Rewelacja!
Monitor godny polecenia. Super nadaje się do gier, ale też i do obróbki zdjęć i czytania książek. Warty swojej ceny.
Avantaje
tryb gier, tryb czytania, super odzwierciedla kolory, nadaje się do obróbki zdjęć i video, cena, jakość wykonania.
Dezavantaje
głośniki - ale i tak z nich nie korzystam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2020-07-14
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2020-07-14
Tygrys01
26/01/2020
Polska
Cumpărător verificat
Ekran oddaje kolory w znakomitej jakości
Godny polecenia zarówno amatorom jak i grafikom, wysoka rozdzielczość ekranu, bardzo dobra gama kolorów
Avantaje
znakomite kolory
Dezavantaje
Trudna nawigacja w ustawianiu korekt, mały asortyment kabli przyłaczających do różnych kart graficznych, brak możliwości pochylania ekranu na podstawce.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2018-12-26
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2018-12-26
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Rezoluţia maximă este disponibilă atât pentru intrarea HDMI, cât şi pentru intrarea DP.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse