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Producție oprită
273V7QDAB/01
Imagini clare şi vii de la o margine la alta
Un afişaj panoramic perfect cu imagini uimitoare care se întind de la o margine la alta şi care nu solicită ochii, într-un design compact şi subţire.
V Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage este o tehnologie exclusivă Philips de vârf care analizează conţinutul afişat pe ecran şi oferă o performanţă de afişare optimizată. Această interfaţă accesibilă îţi permite să selectezi diferite moduri, precum Birou, Fotografie, Film, Joc, Economic etc., pentru a se potrivi aplicaţiei utilizate. În funcţie de modul selectat, SmartImage optimizează dinamic contrastul, saturaţia culorilor şi claritatea imaginilor statice şi video pentru performanţe de afişare de excepţie. Opţiunea modului Economic asigură economii importante de energie. Totul în timp real, prin apăsarea unui singur buton!
Beneficiezi de confort şi lizibilitate sporite atunci când citeşti documente lungi, cu mult text. Modul EasyRead creează o experienţă de vizualizare similară cu cea pe hârtie, mai blândă pentru ochi, ajustând culorile afişajului şi nivelurile de zoom pentru a simula senzaţia lecturii pe hârtie reală - direct pe ecranul tău digital.
3.9
din 5
16
Recenzii
85%
recomandă acest produs
Zoli71
20/12/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Face treaba
Cam de o lună folosesc și pînă acum funcționează bine.
Avantaje
Destul de mare.
Dezavantaje
Încă nu am :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 243V7QDAB Monitor LCD Full HD
Data utilizării 2022-11-20
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 243V7QDAB Monitor LCD Full HD
Data utilizării 2022-11-20
Paul123
27/11/2018
România
Foarte bun
monitorul ofera multiple posibilitati de reglare, avand predefinite mai multe moduri, usurand foarte mult utilizarea. Un raport pret / calitate excelent. Recomand acest produs.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Xyzp
02/11/2021
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Rendben működik.
Jó, hogy hangszóró is van benne. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Data utilizării 2020-10-02
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Data utilizării 2020-10-02
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Rezoluţia maximă este disponibilă doar pentru intrarea HDMI.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse