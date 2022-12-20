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Producție oprită

Monitor LCD Full HD

273V7QDAB/01

3.9

| (16) Recenzii | 85% recomandă acest produs

Imagini clare şi vii de la o margine la alta

Un afişaj panoramic perfect cu imagini uimitoare care se întind de la o margine la alta şi care nu solicită ochii, într-un design compact şi subţire.

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Imagini clare şi vii de la o margine la alta

  • V Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Suportul VESA asigură flexibilitate

Suportul VESA asigură flexibilitate

Presetări SmartImage pentru setări de imagine uşor de optimizat

SmartImage este o tehnologie exclusivă Philips de vârf care analizează conţinutul afişat pe ecran şi oferă o performanţă de afişare optimizată. Această interfaţă accesibilă îţi permite să selectezi diferite moduri, precum Birou, Fotografie, Film, Joc, Economic etc., pentru a se potrivi aplicaţiei utilizate. În funcţie de modul selectat, SmartImage optimizează dinamic contrastul, saturaţia culorilor şi claritatea imaginilor statice şi video pentru performanţe de afişare de excepţie. Opţiunea modului Economic asigură economii importante de energie. Totul în timp real, prin apăsarea unui singur buton!

Mod EasyRead pentru o experienţă similară cititului de pe hârtie

Beneficiezi de confort şi lizibilitate sporite atunci când citeşti documente lungi, cu mult text. Modul EasyRead creează o experienţă de vizualizare similară cu cea pe hârtie, mai blândă pentru ochi, ajustând culorile afişajului şi nivelurile de zoom pentru a simula senzaţia lecturii pe hârtie reală - direct pe ecranul tău digital.

Specificaţii tehnice

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3.9

din 5

16

Recenzii

85%

recomandă acest produs

4
2

20/12/2022

România

România

Cumpărător verificat

Face treaba

Cam de o lună folosesc și pînă acum funcționează bine.

Avantaje

Destul de mare.

Dezavantaje

Încă nu am :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

Data utilizării 2022-11-20

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

Data utilizării 2022-11-20

27/11/2018

România

România

Foarte bun

monitorul ofera multiple posibilitati de reglare, avand predefinite mai multe moduri, usurand foarte mult utilizarea. Un raport pret / calitate excelent. Recomand acest produs.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

02/11/2021

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Rendben működik.

Jó, hogy hangszóró is van benne. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Data utilizării 2020-10-02

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Data utilizării 2020-10-02

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  2. Rezoluţia maximă este disponibilă doar pentru intrarea HDMI.

  3. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse