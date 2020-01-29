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Producție oprită
272B8QJEB/01
Imagine de claritate excepţională
Lucrează la cel mai înalt nivel cu monitorul Philips Quad HD de 27”. Rezoluţia Quad HD extrem de clară îţi oferă spaţiu şi claritate pentru a vedea ceea ce lucrezi. Caracteristici precum fără tehnologia fără scintilaţii şi modul LowBlue îţi permit să lucrezi fără a-ţi solicita ochii.
B Line
27" (68,6 cm)
Quad HD (2560 x 1440)
Afişajul de 10 biţi oferă o profunzime bogată de culoare cu 1,074 miliarde de culori şi procesare internă de 12 biţi pentru recrearea culorilor uniforme, naturale fără gradaţii şi dungi de culori.
Conceput pentru durabilitate şi costuri de funcţionare reduse, acest monitor îndeplineşte standardele de mediu precum certificarea ENERGY STAR, EPEAT, TCO. Pentru mai multe informaţii despre certificare, accesează: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/ EPEAT: https://www.epeat.net/ Certificare TCO: https://tcocertified.com/
Studiile au demonstrat că, aşa cum razele ultraviolete pot cauza leziuni oculare, şi razele de lumină albastră cu lungime redusă de undă provenite de la afişajele cu LED-uri pot cauza leziuni oculare şi pot afecta vederea în timp. Dezvoltată pentru confort, setarea de mod LowBlue de la Philips utilizează o tehnologie software inteligentă pentru a reduce lumina albastră dăunătoare, cu lungime de undă redusă.
4.4
din 5
7
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Cristian1972
29/01/2020
România
Cumpărător verificat
imagine extraordinara
Recomand acet monitor pentru acasa la streaming,video,jocuri
Avantaje
posibilitatea de ajustare a monitorului,imagine clara
Dezavantaje
meniul trebuia mai simplu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Data utilizării 2019-12-29
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Data utilizării 2019-12-29
sizemore
04/05/2021
Česká republika
Výborný monitor v dané třídě
Výběru LCD jsem věnoval hodně času. Primárně jsem se řídil cenou a pak k tomu hledal to nejlepší, co se dá vybrat. Je to tento monitor! Pracuji na malém plácku na rohovém stole - velikost a rozlišení tohoto LCD maximálně vyhovuje mým potřebám. Svit, jas, kontrast, podání barev - vše bezva. Nadstandardní možnost polohování ve výškově, náklon, rotace. Pro mě dostatečná portová vybavenost jak pro AV tak USB hub. Přes den na něm pracuji, večer hraji. Ať dělám, co dělám jsem víc než spokojený.
Avantaje
Veškeré vlastnosti zobrazení, pivot, rotace, ovládání, USB 3.0 hub
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Data utilizării 2020-05-04
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Data utilizării 2020-05-04
28/07/2020
Україна
функції у іиробу супер
Такі монітори стоять у мене на роботі в лікарні: очі від нього не болять, не пересихають. завдяки можливості налаштуванню кольору
Avantaje
приємний екран, великий і гарний
Dezavantaje
підставка трохи аби іншого формату
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 230B8QJEB РК-монітор
Data utilizării 2020-03-28
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 230B8QJEB РК-монітор
Data utilizării 2020-03-28
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Încărcarea rapidă este în conformitate cu standardul USB BC 1.2
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.