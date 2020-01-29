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Producție oprită

Monitor LCD QHD

272B8QJEB/01

4.4

| (7) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Imagine de claritate excepţională

Lucrează la cel mai înalt nivel cu monitorul Philips Quad HD de 27”. Rezoluţia Quad HD extrem de clară îţi oferă spaţiu şi claritate pentru a vedea ceea ce lucrezi. Caracteristici precum fără tehnologia fără scintilaţii şi modul LowBlue îţi permit să lucrezi fără a-ţi solicita ochii.

Vezi toate beneficiile

performanţă eficientă pentru productivitate maximă

Imagine de claritate excepţională

  • B Line

  • 27" (68,6 cm)

  • Quad HD (2560 x 1440)

1,074 miliarde culori pentru gradaţii şi detalii uniforme de culoare

Afişajul de 10 biţi oferă o profunzime bogată de culoare cu 1,074 miliarde de culori şi procesare internă de 12 biţi pentru recrearea culorilor uniforme, naturale fără gradaţii şi dungi de culori.

Proiectat pentru a respecta standardele de mediu

Conceput pentru durabilitate şi costuri de funcţionare reduse, acest monitor îndeplineşte standardele de mediu precum certificarea ENERGY STAR, EPEAT, TCO. Pentru mai multe informaţii despre certificare, accesează: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/ EPEAT: https://www.epeat.net/ Certificare TCO: https://tcocertified.com/

Mod LowBlue Mode pentru o productivitate care menajează ochii

Studiile au demonstrat că, aşa cum razele ultraviolete pot cauza leziuni oculare, şi razele de lumină albastră cu lungime redusă de undă provenite de la afişajele cu LED-uri pot cauza leziuni oculare şi pot afecta vederea în timp. Dezvoltată pentru confort, setarea de mod LowBlue de la Philips utilizează o tehnologie software inteligentă pentru a reduce lumina albastră dăunătoare, cu lungime de undă redusă.

Specificaţii tehnice

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4.4

din 5

7

Recenzii

100%

recomandă acest produs

2
1

29/01/2020

România

România

Cumpărător verificat

imagine extraordinara

Recomand acet monitor pentru acasa la streaming,video,jocuri

Avantaje

posibilitatea de ajustare a monitorului,imagine clara

Dezavantaje

meniul trebuia mai simplu

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Data utilizării 2019-12-29

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Data utilizării 2019-12-29

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný monitor v dané třídě

Výběru LCD jsem věnoval hodně času. Primárně jsem se řídil cenou a pak k tomu hledal to nejlepší, co se dá vybrat. Je to tento monitor! Pracuji na malém plácku na rohovém stole - velikost a rozlišení tohoto LCD maximálně vyhovuje mým potřebám. Svit, jas, kontrast, podání barev - vše bezva. Nadstandardní možnost polohování ve výškově, náklon, rotace. Pro mě dostatečná portová vybavenost jak pro AV tak USB hub. Přes den na něm pracuji, večer hraji. Ať dělám, co dělám jsem víc než spokojený.

Avantaje

Veškeré vlastnosti zobrazení, pivot, rotace, ovládání, USB 3.0 hub

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Data utilizării 2020-05-04

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Data utilizării 2020-05-04

28/07/2020

Україна

Україна

функції у іиробу супер

Такі монітори стоять у мене на роботі в лікарні: очі від нього не болять, не пересихають. завдяки можливості налаштуванню кольору

Avantaje

приємний екран, великий і гарний

Dezavantaje

підставка трохи аби іншого формату

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 230B8QJEB РК-монітор

Data utilizării 2020-03-28

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 230B8QJEB РК-монітор

Data utilizării 2020-03-28

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Referințe

  1. Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.

  2. Încărcarea rapidă este în conformitate cu standardul USB BC 1.2

  3. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  4. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.