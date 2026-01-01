Culoarea albă, elegantă, conferă fiecărei încăperi un aspect proaspăt şi modern

Ştim că doreşti un televizor cu ecran mic care să arate pe cât de bine funcţionează. De aceea, echipa noastră de proiectare a combinat o ramă elegantă albă cu un finisaj lucios pentru a crea un design proaspăt, modern, care completează orice încăpere.