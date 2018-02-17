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Producție oprită
24PHT4022/12
Televizor LED ultrasubţire
Deoarece a fost creat pentru distracţie, televizorul Philips 4000 aduce imaginile de calitate pe micul ecran. Este suficient de compact pentru a fi mutat dintr-o cameră în alta rapid şi fără deranj, iar datorită designului său minimalist este o adăugare binevenită oriunde l-ai amplasa.
60 cm (24")
Televizor LED
DVB-T/T2/C
Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi emisiunea sau filmele tale preferate, te uiţi la ştiri sau vizionezi cu prietenii un videoclip, te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.
Cu iluminatul de fundal cu LED te bucuri de consum redus de energie şi linii frumoase, combinate cu luminozitate ridicată, contrast incredibil şi culori vibrante.
Elegant, compact şi uşor. Televizorul tău cu ecran mic îţi permite să vizionezi în bucătărie programele tale preferate, te ţine la curent cu ştirile în timp ce lucrezi prin garaj şi îţi oferă informaţii despre ultimele scoruri în sport în timp ce faci un grătar. Unui televizor aşa portabil îi place să fie acolo unde este distracţia!
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Ziutek75
17/02/2018
Polska
Dwie super funkcje: nagrywnie i niezależna głośność słuchawek
Brakuje mi programowania nagrywania przez datę. Dziś zawiódł mnie, nie nagrywając zaprogramowanego kanału z komunikatem, że nie powiodło się z powodu chwilowego braku zasilania, a to nie miało miejsca.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PHT4022 Niezwykle smukły telewizor LED
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PHT4022 Niezwykle smukły telewizor LED
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.