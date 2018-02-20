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Producție oprită
24PHS4022/12
Televizor LED ultrasubţire
Deoarece a fost creat pentru distracţie, televizorul Philips 4000 aduce imaginile de calitate pe micul ecran. Este suficient de compact pentru a fi mutat dintr-o cameră în alta rapid şi fără deranj, iar datorită designului său minimalist este o adăugare binevenită oriunde l-ai amplasa.
60 cm (24")
Televizor LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Cu iluminatul de fundal cu LED te bucuri de consum redus de energie şi linii frumoase, combinate cu luminozitate ridicată, contrast incredibil şi culori vibrante.
Elegant, compact şi uşor. Televizorul tău cu ecran mic îţi permite să vizionezi în bucătărie programele tale preferate, te ţine la curent cu ştirile în timp ce lucrezi prin garaj şi îţi oferă informaţii despre ultimele scoruri în sport în timp ce faci un grătar. Unui televizor aşa portabil îi place să fie acolo unde este distracţia!
Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.
5.0
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
exchemik
20/02/2018
Česká republika
Spokojenost
TV jsem si zakoupil na chalupu, takže jsem jen odzkoušel a zatím uložil. Byl jsem s obrazem i funkcemi spokojen. Jediné co mi chybělo je kontrolní dioda o zapnutí v pohotovostním režimu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PHS4022 Ultratenký LED televizor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PHS4022 Ultratenký LED televizor
netseven
14/01/2022
Україна
Дуже гарний телевізор
Працює вже понад 7 років без ніяких нарікань і ми дуже задоволені
Avantaje
Зручно!:)
Dezavantaje
Немає
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Data utilizării 2020-01-14
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Data utilizării 2020-01-14
netseven
22/06/2019
Україна
Дуже зручний телевізор.
Дуже зручний телевізор з зрозумілим меню та відмінним звуком.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.