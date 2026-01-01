Sunet incredibil dintr-o soluţie de sunet incredibil de compactă

Următoarea revoluţie pentru micile ecrane a sosit. Soluţia completă de sunet încorporată Philips este o boxă integrată care are şi rolul de suport inteligent pentru televizor. Are combinaţia perfectă de difuzoare pentru a da viaţă filmelor, a duce jocurile la un alt nivel şi muzica în urechile tale. Conectivitatea wireless te lasă să te joci ce vrei, atunci când vrei - fără efort, şi cu un sunet incredibil. Iar prin combinaţia de culori alb şi argintiu, arată perfect în orice încăpere.