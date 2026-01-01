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Producție oprită
24PFT5231/05
LED TV ultrasubţire Full HD
Cu dimensiune compactă. Mare în toate celelalte aspecte. Introducem seria Philips 5200. Cu soluţia completă de sunet încorporată, a conectivităţii wireless şi a performanţei puternice de sunet, acesta îţi va schimba modul de vizionare la televizoarele de mici dimensiuni.
60 cm (24")
LED TV Full HD
DVB-T/T2/C
Următoarea revoluţie pentru micile ecrane a sosit. Soluţia completă de sunet încorporată Philips este o boxă integrată care are şi rolul de suport inteligent pentru televizor. Are combinaţia perfectă de difuzoare pentru a da viaţă filmelor, a duce jocurile la un alt nivel şi muzica în urechile tale. Conectivitatea wireless te lasă să te joci ce vrei, atunci când vrei - fără efort, şi cu un sunet incredibil. Iar prin combinaţia de culori alb şi argintiu, arată perfect în orice încăpere.
Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi emisiunea sau filmele tale preferate, te uiţi la ştiri sau vizionezi cu prietenii un videoclip, te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.
Conectaţi-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri şi muzică cu browserul de conţinut uşor de utilizat de pe ecran.
Recenzii
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.