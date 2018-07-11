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Producție oprită
24PFS4032/12
Televizor LED Full HD ultrasubţire
Portabil şi frumos. Televizorul Philips 4000 este proiectat să meargă oriunde mergi şi tu. Arată excelent în orice cameră datorită conturului subţire şi cadrului alb.
60 cm (24")
Televizor LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Ştim că doreşti un televizor cu ecran mic care să arate pe cât de bine funcţionează. De aceea, echipa noastră de proiectare a combinat o ramă elegantă albă cu un finisaj lucios pentru a crea un design proaspăt, modern, care completează orice încăpere.
Calitatea imaginii contează. Televizoarele HD obişnuite oferă calitate, dar tu îţi doreşti mai mult. Imaginează-ţi detaliile clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori reale care compun o imagine reală.
Conectaţi-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri şi muzică cu browserul de conţinut uşor de utilizat de pe ecran.
4.4
din 5
13
Recenzii
92%
recomandă acest produs
alex2
11/07/2018
România
Foarte bun!
Produs foarte bun si util. Prezinta multe functii noi. Meniul este intuitiv, usor de folosit.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Michely
26/12/2017
România
Un tv excelent
Sunet foarte bun, claritatea imaginii este buna, usor de manevrat. Un produs excelent comparativ cu pretul.
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire
tyby38
07/12/2017
România
produs extraordinar
super frumos imagine frumoasa sunet ok,meniu usor intuitiv
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.