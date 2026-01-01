SmartConnect cu conexiuni DisplayPort, HDMI şi VGA

Dispunând de o multitudine de variante de conectivitate, aceste ecrane Philips vin echipate cu conexiuni multiple precum VGA, DisplayPort, conector universal HDMI, permiţându-ţi să te bucuri de conţinut video şi audio de înaltă rezoluţie, necomprimat. Conexiunile USB te asigură că beneficiezi de rate de transfer de date de mare viteză şi conectivitate globală în acelaşi timp. Indiferent de sursa pe care o utilizezi, poţi fi sigur că acest ecran Philips este o investiţie care nu se va demoda prea curând!