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Producție oprită

Monitor LCD cu tehnologie SoftBlue

243S7EJMB/01

Caracteristici fiabile şi esenţiale

Monitorul nostru S Line oferă eficienţă profesională. Afişajul IPS extralat cu tehnologie SoftBlue este excelent pentru productivitate, fără a-ţi solicita ochii. Afişajul fără ramă, reglabil pe înălţime, permite alinierea mai multor monitoare pentru o vizualizare extinsă.

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care asigură eficienţa activităţii sale

Caracteristici fiabile şi esenţiale

  • S Line

  • 24 (diagonală de 23,8” / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartConnect cu conexiuni DisplayPort, HDMI şi VGA

Dispunând de o multitudine de variante de conectivitate, aceste ecrane Philips vin echipate cu conexiuni multiple precum VGA, DisplayPort, conector universal HDMI, permiţându-ţi să te bucuri de conţinut video şi audio de înaltă rezoluţie, necomprimat. Conexiunile USB te asigură că beneficiezi de rate de transfer de date de mare viteză şi conectivitate globală în acelaşi timp. Indiferent de sursa pe care o utilizezi, poţi fi sigur că acest ecran Philips este o investiţie care nu se va demoda prea curând!

Tehnologia SoftBlue protejează ochii şi menţine culoarea

Tehnologia cu LED SoftBlue utilizează o tehnologie inteligentă pentru a reduce lumina albastră dăunătoare cu lungime de undă redusă, fără a afecta culorile sau imaginea afişată. Organizaţii de testare internaţionale, precum TUV Rheinland, atestă faptul că tehnologia cu LED SoftBlue reduce lumina albastră dăunătoare.

Oboseala ochilor redusă cu tehnologia fără scintilaţii

Datorită modului în care luminozitatea este controlată în ecranele cu LED-uri şi iluminare de fundal, unii utilizatori experimentează scintilaţii pe ecranele lor, ceea ce cauzează oboseala ochilor. Tehnologia fără scintilaţii de la Philips aplică o nouă soluţie pentru a regla luminozitatea şi a reduce şi mai mult scintilaţiile pentru o vizualizare mai confortabilă.

Specificaţii tehnice

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Referințe

  1. Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.

  2. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  3. Zonă NTSC pe baza CIE1976

  4. Zonă sRGB pe baza CIE1931

  5. Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.

  6. Încărcarea rapidă este în conformitate cu standardul USB BC 1.2