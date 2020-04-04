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Producție oprită
240V5QDSB/01
Imagini LED minunate în culori vii
Bucură-te de imagini vii pe acest afişaj Philips. Fiind echipat cu HDMI şi SmartControl lite, reprezintă o alegere minunată!
V Line
24 (diagonală de 23,8” / 60,5 cm)
Afişajele IPS-ADS utilizează o tehnologie avansată care vă oferă unghiuri extralargi de vizionare de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS-ADS vă oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, filme şi pentru navigarea pe Web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.
Monitoarele Philips cu iluminare de fundal cu LED-uri nu conţin mercur, una dintre cele mai toxice substanţe naturale, care afectează oamenii şi animalele. Acest lucru reduce impactul afişajului asupra mediului pe întregul ciclu de viaţă, de la fabricare până la scoaterea din uz.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Tea drinker
04/04/2020
Magyarország
kiváló ár/érték
Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.
Avantaje
ár/érték
Dezavantaje
nincs ilyen
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Data utilizării 2018-04-04
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Data utilizării 2018-04-04
nrayanov
07/01/2017
България
Cumpărător verificat
Не лош IPS монитор на много добра цена
Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Cablurile HDMI variază în funcţie de regiune şi modele.
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