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Producție oprită

Monitor LCD cu SmartControl Lite

240V5QDSB/01

5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Imagini LED minunate în culori vii

Bucură-te de imagini vii pe acest afişaj Philips. Fiind echipat cu HDMI şi SmartControl lite, reprezintă o alegere minunată!

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Imagini LED minunate în culori vii

  • V Line

  • 24 (diagonală de 23,8” / 60,5 cm)

Tehnologie extralată IPS ADS pentru acurateţea culorilor şi a imaginii

Tehnologie extralată IPS ADS pentru acurateţea culorilor şi a imaginii

Afişajele IPS-ADS utilizează o tehnologie avansată care vă oferă unghiuri extralargi de vizionare de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS-ADS vă oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, filme şi pentru navigarea pe Web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.

Afişaj ecologic fără mercur

Monitoarele Philips cu iluminare de fundal cu LED-uri nu conţin mercur, una dintre cele mai toxice substanţe naturale, care afectează oamenii şi animalele. Acest lucru reduce impactul afişajului asupra mediului pe întregul ciclu de viaţă, de la fabricare până la scoaterea din uz.

Suportul VESA asigură flexibilitate

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

04/04/2020

Magyarország

Magyarország

kiváló ár/érték

Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.

Avantaje

ár/érték

Dezavantaje

nincs ilyen

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Data utilizării 2018-04-04

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Data utilizării 2018-04-04

07/01/2017

България

България

Cumpărător verificat

Не лош IPS монитор на много добра цена

Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

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Referințe

  1. Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.

  2. Cablurile HDMI variază în funcţie de regiune şi modele.

  3. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse