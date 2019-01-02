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Producție oprită
240V5QDAB/01
Imagini LED minunate în culori vii
Bucură-te de imagini vii pe acest afişaj Philips. Fiind echipat cu HDMI şi difuzoare stereo, acesta reprezintă o alegere minunată!
V Line
24 (diagonală de 23,8” / 60,5 cm)
SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.
Monitoarele Philips cu iluminare de fundal cu LED-uri nu conţin mercur, una dintre cele mai toxice substanţe naturale, care afectează oamenii şi animalele. Acest lucru reduce impactul afişajului asupra mediului pe întregul ciclu de viaţă, de la fabricare până la scoaterea din uz.
5.0
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
tadolo
02/01/2019
Polska
W 100-u % spełnia moje oczekiwania !!!
Dla mnie a nie jestem pierwszej młodości menu przejrzyste łatwe w obsłudze a co najważniejsze po polsku
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite
dragonnt
13/06/2017
Česká republika
Cumpărător verificat
Jsem spokojen
Mám chvíli, zatím šlape jak má.Obraz pěkný ze všech úhlů.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Ana96
23/09/2017
Slovenija
Zelo zadovoljna
Monitor uporabljam približno mesec dni in sem z njim zaenkrat zelo zadovoljna. Slika je kvalitetna in namestitev preprosta. Primerna kvaliteta za to ceno.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Cablurile HDMI variază în funcţie de regiune şi modele.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse