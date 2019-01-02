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Producție oprită

Monitor LCD cu SmartControl Lite

240V5QDAB/01

5

| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Imagini LED minunate în culori vii

Bucură-te de imagini vii pe acest afişaj Philips. Fiind echipat cu HDMI şi difuzoare stereo, acesta reprezintă o alegere minunată!

Vezi toate beneficiile

cu difuzoare stereo

Imagini LED minunate în culori vii

  • V Line

  • 24 (diagonală de 23,8” / 60,5 cm)

SmartContrast pentru detalii negre, bogate

SmartContrast pentru detalii negre, bogate

SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.

Suportul VESA asigură flexibilitate

Afişaj ecologic fără mercur

Monitoarele Philips cu iluminare de fundal cu LED-uri nu conţin mercur, una dintre cele mai toxice substanţe naturale, care afectează oamenii şi animalele. Acest lucru reduce impactul afişajului asupra mediului pe întregul ciclu de viaţă, de la fabricare până la scoaterea din uz.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

02/01/2019

Polska

Polska

W 100-u % spełnia moje oczekiwania !!!

Dla mnie a nie jestem pierwszej młodości menu przejrzyste łatwe w obsłudze a co najważniejsze po polsku

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite

13/06/2017

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Jsem spokojen

Mám chvíli, zatím šlape jak má.Obraz pěkný ze všech úhlů.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

23/09/2017

Slovenija

Slovenija

Zelo zadovoljna

Monitor uporabljam približno mesec dni in sem z njim zaenkrat zelo zadovoljna. Slika je kvalitetna in namestitev preprosta. Primerna kvaliteta za to ceno.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

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Referințe

  1. Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.

  2. Cablurile HDMI variază în funcţie de regiune şi modele.

  3. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse