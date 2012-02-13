-15% la prima comandă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informații de legalitate
Monitoare
Toate seriile
Brilliance Monitor LCD IPS, cu iluminare de fundal cu LED-uri
Producție oprită
Asistență
239C4QSB/00
Accesează magazinul
Conectează-te sau creează un cont
Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.
Drivere Windows Vista - English (US)
Drivere Windows 7 - English (US)
Notificare certificat TCO - English (US)
Pliant
Verifică termenii garanţiei şi începe un schimb sau o reparaţie a produsului
Garanţie
Politicile noastre de garanţie a produselor
Contactează Philips
Ne face plăcere să te ajutăm