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  • Afişajul elegant vă îmbunătăţeşte experienţa de vizionare
  • Afişajul elegant vă îmbunătăţeşte experienţa de vizionare
  • Afişajul elegant vă îmbunătăţeşte experienţa de vizionare
  • Afişajul elegant vă îmbunătăţeşte experienţa de vizionare

Producție oprită

Monitor LCD, cu iluminare de fundal cu LED-uri

237E4LSB/00

Afişajul elegant vă îmbunătăţeşte experienţa de vizionare
Experimentaţi imagini de excepţie cu LED-uri cu culori naturale pe acest afişaj cu design elegant şi subţire.
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Afişajul elegant vă îmbunătăţeşte experienţa de vizionare

  • E Line

  • 23" (58,4 cm)

  • Ecran Full HD

Tehnologie cu LED-uri pentru culori naturale

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.

SmartImage Lite pentru o experienţă LCD de neuitat

SmartImage Lite este o combinaţie exclusivă de tehnologii Philips de vârf care analizează conţinutul afişat pe ecran. Pe baza scenariului pe care îl selectaţi, SmartImage Lite îmbunătăţeşte dinamic contrastul, saturaţia culorilor, definiţia imaginilor şi clipurile video, pentru performante de afişare de excepţie – totul în timp real, prin apăsarea unui singur buton.

Reglare uşoară a performanţei afişajului cu SmartControl Lite

SmartControl Lite este software-ul de control al monitorului de generaţie următoare cu interfaţă grafică bazată pe pictograme 3D. Acesta permite utilizatorului să regleze fin majoritatea parametrilor monitorului, cum ar fi culoare, luminozitate, calibrarea ecranului, multi-media, gestionare ID etc. cu mouse-ul.

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