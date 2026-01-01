Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
231P4QPYKEB/00
P Line
23" (58,4 cm)
Ecran Full HD
PowerSensor este un „senzor pentru persoane” integrat care transmite şi primeşte semnale infraroşii inofensive pentru a determina dacă utilizatorul este prezent şi reduce automat luminozitatea monitorului când utilizatorul pleacă de la birou, reducând cu până la 80 de procente cheltuielile cu energia şi prelungind durata de viaţă a monitorului
Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care vă oferă unghiuri extralargi de vizionare de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea din aproape orice unghi a afişajului – chiar şi în modul pivot la 90 de grade! Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS vă oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, filme şi pentru navigarea pe Web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.
Camera Web şi microfonul încorporate vă permit să vă vedeţi colegii şi clienţii şi să comunicaţi cu aceştia. Această soluţie simplă vă permite să colaboraţi şi să partajaţi, economisind timp preţios şi cheltuieli legate de deplasare.
Recenzii