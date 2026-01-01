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  • Afişajul durabil cu design ecologic
  • Afişajul durabil cu design ecologic
  • Afişajul durabil cu design ecologic
  • Afişajul durabil cu design ecologic
  • Afişajul durabil cu design ecologic
  • Afişajul durabil cu design ecologic

Producție oprită

BrillianceMonitor LCD, cu iluminare de fundal cu LED-uri

231B4LPYCS/00

Afişajul durabil cu design ecologic
Afişajul PowerSensor cu LED-uri de la Philips, care utilizează în proporţie de 65% materiale reciclate, şi carcasa fără PVC şi BFR sunt ideale pentru productivitatea ecologică
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cu PowerSensor reduce facturile la energie

Afişajul durabil cu design ecologic

  • B Line

  • 23" (58,4 cm)

  • Ecran Full HD

Tehnologia cu LED-uri asigură culori naturale

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.

PowerSensor ajuta la economisirea cu până la 80% din factura de energie electrică

PowerSensor ajuta la economisirea cu până la 80% din factura de energie electrică

PowerSensor este un „senzor pentru persoane” integrat care transmite şi primeşte semnale infraroşii inofensive pentru a determina dacă utilizatorul este prezent şi reduce automat luminozitatea monitorului când utilizatorul pleacă de la birou, reducând cu până la 80 de procente cheltuielile cu energia şi prelungind durata de viaţă a monitorului

DisplayPort transmite semnale audio şi video printr-un singur cablu lung

DisplayPort este o legătură digitală de la PC la monitor fără nicio conversie. Având capacităţi mai ridicate decât DVI standard, este perfect capabilă să accepte cabluri de până la 15 metri şi transfer de date de până la 10,8 Gbps/sec. Cu această performanţă ridicată şi întârziere zero, obţineţi cele mai rapide imagini şi rate de reîmprospătare - făcând DisplayPort cea mai bună alegere nu numai pentru utilizare generală la birou sau la domiciliu, ci şi pentru jocuri şi filme solicitante, editare video şi altele. Ţine de asemenea cont de interoperabilitate prin intermediul utilizării diferitelor adaptoare.

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