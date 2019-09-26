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Producție oprită
22PFS4022/12
Televizor LED Full HD ultrasubţire
Deoarece a fost creat pentru distracţie, televizorul Philips 4000 aduce imaginile de calitate pe micul ecran. Este suficient de compact pentru a fi mutat dintr-o cameră în alta rapid şi fără deranj, iar datorită designului său minimalist este o adăugare binevenită oriunde l-ai amplasa.
55 cm (22")
Televizor LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Conectaţi-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri şi muzică cu browserul de conţinut uşor de utilizat de pe ecran.
Elegant, compact şi uşor. Televizorul tău cu ecran mic îţi permite să vizionezi în bucătărie programele tale preferate, te ţine la curent cu ştirile în timp ce lucrezi prin garaj şi îţi oferă informaţii despre ultimele scoruri în sport în timp ce faci un grătar. Unui televizor aşa portabil îi place să fie acolo unde este distracţia!
Calitatea imaginii contează. Televizoarele HD obişnuite oferă calitate, dar tu îţi doreşti mai mult. Imaginează-ţi detaliile clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori reale care compun o imagine reală.
3.9
din 5
20
Recenzii
Charlieapa
26/09/2019
Magyarország
Jó ár , érték arány .
Monitorom meghibásodása miatt kerestem új megjelenítőt . Kedvenc helyemen épp akcióban volt ez a tv .Igaz hogy én csak monitort kerestem , de az eladó javaslatára ennél a készüléknél maradtam . Döntésem nem bántam meg ! Hibátlanul kiszolgálja a számítógépet és ha meguntam még tv-t is nézhetek ! Minden szabadon fogható csatornát kiválóan fog .Nappal is nézhető jó fényerejének köszönhetően . Szeretem a távirányítóját is . Az összes funkciót könnyen elérem vele.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PFS4022 Full HD Ultra Slim LED TV
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PFS4022 Full HD Ultra Slim LED TV
Sanyi45
25/01/2019
Magyarország
A célnak tökéletesen megfelel
Konyhai TV-t kerestünk. 22" FullHD, falra szerelhető olcsó kellett. Ez pont az. Kezelése könnyű, az igényeknek megfelel.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFS4022 Full HD Ultra Slim LED TV
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFS4022 Full HD Ultra Slim LED TV
mariuszb50
28/11/2017
Polska
Full HD
Mały, zgrabny, świetne kolory, Full HD idealny do pokoju dla dzieci .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PFS4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PFS4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.