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  • Schiţă laterală conector
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
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Producție oprită

4000 seriesLED TV subţire Full HD

22PFK4000/12

LED TV subţire Full HD

Tot ce ai nevoie într-un design compact: televizorul LED subţire Philips seria 4000 cu Digital Crystal Clear. Bucură-te de imagini vii, sunet clar şi caracteristicile suplimentare, precum porturi USB şi HDMI extra. Alegerea ideală pentru orice cameră din casa ta.

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TV brand claim gold

99,91% dintre persoanele care încearcă Ambilight TV nu mai vor niciodată să îl returneze. 1

Cu tehnologia Digital Crystal Clear

LED TV subţire Full HD

  • 56 cm (22")

  • Televizor LED Full HD

  • DVB-T/C/S/S2

Intrarea PC vă permite să folosiţi televizorul şi ca monitor PC

Utilizaţi-vă televizorul ca monitor. Pur şi simplu conectaţi-vă folosind un cablu VGA şi sunteţi gata de acţiune.

USB pentru redare multimedia

USB pentru redare multimedia

Conectaţi-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri şi muzică cu browserul de conţinut uşor de utilizat de pe ecran.

TV compact portabil: conceput să fie acolo unde este şi distracţia

Elegant, compact şi uşor. Televizorul tău cu ecran mic îţi permite să vizionezi în bucătărie programele tale preferate, te ţine la curent cu ştirile în timp ce lucrezi prin garaj şi îţi oferă informaţii despre ultimele scoruri în sport în timp ce faci un grătar. Unui televizor aşa portabil îi place să fie acolo unde este distracţia!

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Referințe

  1. Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului. 

  1. EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

  2. Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

  3. Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. O listă actualizată puteţi găsi în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-vă operatorul.

  4. (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.