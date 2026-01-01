TV compact portabil: conceput să fie acolo unde este şi distracţia

Elegant, compact şi uşor. Televizorul tău cu ecran mic îţi permite să vizionezi în bucătărie programele tale preferate, te ţine la curent cu ştirile în timp ce lucrezi prin garaj şi îţi oferă informaţii despre ultimele scoruri în sport în timp ce faci un grătar. Unui televizor aşa portabil îi place să fie acolo unde este distracţia!