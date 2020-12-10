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Producție oprită

Monitor LCD Full HD

223V7QSB/00

4.8

| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Imagini clare şi vii de la o margine la alta

Un afişaj panoramic perfect cu imagini uimitoare care se întind de la o margine la alta şi care nu solicită ochii, într-un design compact şi subţire.

Vezi toate beneficiile

Imagini clare şi vii de la o margine la alta

  • V Line

  • 22 (diagonală de 21,5”/54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Tehnologie extralată IPS LED pentru acurateţea culorilor şi a imaginii

Tehnologie extralată IPS LED pentru acurateţea culorilor şi a imaginii

Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme şi navigarea pe web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.

Afişaj cu margine îngustă pentru un aspect optim

Afişaj cu margine îngustă pentru un aspect optim

Noile afişaje Philips dispun de margini extrem de înguste permiţând distrageri minime şi dimensiunea de vizionare maxim posibilă. Special conceput pentru configurarea tip cadre sau cu multi-afişaj, cum ar fi jocurile, designul grafic şi aplicaţiile profesionale, afişajul extrem de îngust îţi dă sentimentul că utilizezi un singur ecran mare.

Specificaţii tehnice

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4.8

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

10/12/2020

Magyarország

Magyarország

A megfelelő monitor, ami számomra ideális.

Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.

Avantaje

IPS kijelző, jó ár érték arány

Dezavantaje

Nem tudok ilyet

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 223V7QSB Full HD LCD monitor

Data utilizării 2019-12-10

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 223V7QSB Full HD LCD monitor

Data utilizării 2019-12-10

14/10/2018

Polska

Polska

Fajny monitor

Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 273V7QSB Monitor LCD Full HD

17/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Cumpărător verificat

Proizvod radi dobro

Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 273V7QSB Full HD LCD monitor

Data utilizării 2019-12-17

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 273V7QSB Full HD LCD monitor

Data utilizării 2019-12-17

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