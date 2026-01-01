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Producție oprită

Monitor LCD cu tehnologie SoftBlue

223S7EJMB/01

Caracteristici fiabile şi esenţiale

Monitorul nostru S Line oferă eficienţă profesională. Afişajul IPS extralat cu tehnologie SoftBlue este excelent pentru productivitate, fără a-ţi solicita ochii. Afişajul fără ramă, reglabil pe înălţime, permite alinierea mai multor monitoare pentru o vizualizare extinsă.

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care asigură eficienţa activităţii sale

Caracteristici fiabile şi esenţiale

  • S Line

  • 22 (diagonală de 21,5”/54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Afişaj cu margine îngustă pentru un aspect optim

Noile afişaje Philips dispun de margini extrem de înguste permiţând distrageri minime şi dimensiunea de vizionare maxim posibilă. Special conceput pentru configurarea tip cadre sau cu multi-afişaj, cum ar fi jocurile, designul grafic şi aplicaţiile profesionale, afişajul extrem de îngust îţi dă sentimentul că utilizezi un singur ecran mare.

Boxe stereo integrate pentru multimedia

O pereche de boxe stereo de calitate înaltă integrate în monitor. Acestea pot fi vizibile frontal sau invizibile în partea inferioară, posterioară etc., în funcţie de model şi design.

Presetări SmartImage pentru setări de imagine uşor de optimizat

SmartImage este o tehnologie exclusivă Philips de vârf care analizează conţinutul afişat pe ecran şi oferă o performanţă de afişare optimizată. Această interfaţă accesibilă îţi permite să selectezi diferite moduri, precum Birou, Fotografie, Film, Joc, Economic etc., pentru a se potrivi aplicaţiei utilizate. În funcţie de modul selectat, SmartImage optimizează dinamic contrastul, saturaţia culorilor şi claritatea imaginilor statice şi video pentru performanţe de afişare de excepţie. Opţiunea modului Economic asigură economii importante de energie. Totul în timp real, prin apăsarea unui singur buton!

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Referințe

  1. Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.

  2. Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.

  3. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  4. Zonă NTSC pe baza CIE1976

  5. Zonă sRGB pe baza CIE1931