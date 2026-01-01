Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
221B8LHEB/01
Imagine clară, performanţă eficientă
Lucrează la cel mai înalt nivel cu monitorul Philips Full HD de 22”. Rezoluţia Full HD clară şi vie îţi oferă spaţiu şi claritate pentru a vedea ceea ce lucrezi. Caracteristici precum reglarea înălţimii, modul fără scintilaţii şi modul LowBlue îţi permit să lucrezi fără a-ţi solicita ochii.
B Line
22 (diagonală de 21,5”/54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
La acţionarea comutatorului 0 waţi, care este amplasat convenabil în partea din spate, puteţi opri complet alimentarea c.a. a monitorului dvs. Rezultatul este consumul zero de energie reducând şi mai mult emisiile dvs. de carbon.
Beneficiezi de confort şi lizibilitate sporite atunci când citeşti documente lungi, cu mult text. Modul EasyRead creează o experienţă de vizualizare similară cu cea pe hârtie, mai blândă pentru ochi, ajustând culorile afişajului şi nivelurile de zoom pentru a simula senzaţia lecturii pe hârtie reală - direct pe ecranul tău digital.
Datorită modului în care luminozitatea este controlată în ecranele cu LED-uri şi iluminare de fundal, unii utilizatori experimentează scintilaţii pe ecranele lor, ceea ce cauzează oboseala ochilor. Tehnologia fără scintilaţii de la Philips aplică o nouă soluţie pentru a regla luminozitatea şi a reduce şi mai mult scintilaţiile pentru o vizualizare mai confortabilă.
Recenzii
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.