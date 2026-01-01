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Producție oprită

Monitor LCD

221B8LHEB/01

Imagine clară, performanţă eficientă

Lucrează la cel mai înalt nivel cu monitorul Philips Full HD de 22”. Rezoluţia Full HD clară şi vie îţi oferă spaţiu şi claritate pentru a vedea ceea ce lucrezi. Caracteristici precum reglarea înălţimii, modul fără scintilaţii şi modul LowBlue îţi permit să lucrezi fără a-ţi solicita ochii.

Vezi toate beneficiile

pentru productivitate maximă

Imagine clară, performanţă eficientă

  • B Line

  • 22 (diagonală de 21,5”/54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Consum zero de energie cu comutatorul 0 waţi

La acţionarea comutatorului 0 waţi, care este amplasat convenabil în partea din spate, puteţi opri complet alimentarea c.a. a monitorului dvs. Rezultatul este consumul zero de energie reducând şi mai mult emisiile dvs. de carbon.

Mod EasyRead pentru o experienţă similară cititului de pe hârtie

Beneficiezi de confort şi lizibilitate sporite atunci când citeşti documente lungi, cu mult text. Modul EasyRead creează o experienţă de vizualizare similară cu cea pe hârtie, mai blândă pentru ochi, ajustând culorile afişajului şi nivelurile de zoom pentru a simula senzaţia lecturii pe hârtie reală - direct pe ecranul tău digital.

Oboseala ochilor redusă cu tehnologia fără scintilaţii

Datorită modului în care luminozitatea este controlată în ecranele cu LED-uri şi iluminare de fundal, unii utilizatori experimentează scintilaţii pe ecranele lor, ceea ce cauzează oboseala ochilor. Tehnologia fără scintilaţii de la Philips aplică o nouă soluţie pentru a regla luminozitatea şi a reduce şi mai mult scintilaţiile pentru o vizualizare mai confortabilă.

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Referințe

  1. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  2. Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.

  3. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.