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Producție oprită
19B4LPCS/00
B Line
19" (48,3 cm)
1280 x 1024
PowerSensor este un „senzor pentru persoane” integrat care transmite şi primeşte semnale infraroşii inofensive pentru a determina dacă utilizatorul este prezent şi reduce automat luminozitatea monitorului când utilizatorul pleacă de la birou, reducând cu până la 80 de procente cheltuielile cu energia şi prelungind durata de viaţă a monitorului
LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.
SmartErgoBase este o bază de monitor ce permite reglarea ergonomică a ecranului şi simplifică gestionarea cablurilor. Baza poate fi pivotată, înclinată şi rotită la diverse unghiuri pentru a asigura confort maxim. Suportul reglabil pe înălţime garantează nivelul optim de vizualizare, reducând solicitările fizice din timpul unei zile lungi de lucru, în timp ce gestionarea cablurilor reduce aglomerarea de cabluri şi îţi păstrează spaţiul de lucru ordonat şi profesional.
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