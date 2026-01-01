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  • Afişajul durabil cu design ecologic
  • Afişajul durabil cu design ecologic
  • Afişajul durabil cu design ecologic
  • Afişajul durabil cu design ecologic
  • Afişajul durabil cu design ecologic
  • Afişajul durabil cu design ecologic

Producție oprită

BrillianceMonitor LCD, cu iluminare de fundal cu LED-uri

19B4LPCB/00

Afişajul durabil cu design ecologic
Afişajul PowerSensor cu LED-uri de la Philips, care utilizează în proporţie de 65% materiale reciclate, şi carcasa fără PVC şi BFR sunt ideale pentru productivitatea ecologică
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cu PowerSensor reduce facturile la energie

Afişajul durabil cu design ecologic

  • B Line

  • 19" (48,3 cm)

  • 1280 x 1024

PowerSensor ajuta la economisirea cu până la 80% din factura de energie electrică

PowerSensor ajuta la economisirea cu până la 80% din factura de energie electrică

PowerSensor este un „senzor pentru persoane” integrat care transmite şi primeşte semnale infraroşii inofensive pentru a determina dacă utilizatorul este prezent şi reduce automat luminozitatea monitorului când utilizatorul pleacă de la birou, reducând cu până la 80 de procente cheltuielile cu energia şi prelungind durata de viaţă a monitorului

Tehnologia cu LED-uri asigură culori naturale

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.

SmartErgoBase permite reglări ergonomice simple

SmartErgoBase permite reglări ergonomice simple

SmartErgoBase este o bază de monitor ce permite reglarea ergonomică a ecranului şi simplifică gestionarea cablurilor. Baza poate fi pivotată, înclinată şi rotită la diverse unghiuri pentru a asigura confort maxim. Suportul reglabil pe înălţime garantează nivelul optim de vizualizare, reducând solicitările fizice din timpul unei zile lungi de lucru, în timp ce gestionarea cablurilor reduce aglomerarea de cabluri şi îţi păstrează spaţiul de lucru ordonat şi profesional.

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Referințe

  1. EPEAT Gold este valabil numai unde Philips înregistrează produsul. Vizitaţi www.epeat.net pentru statutul de înregistrare din ţara dvs.