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Producție oprită

Monitor LCD panoramic

160E1SB/00

5

| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Afişaj 16:9 HD cu design Glossy

Beneficiaţi de o imagine superioară cu acest afişaj panoramic de calitate HD compatibil Vista! Modelul 160E1 este livrat cu un finisaj Glossy atrăgător şi funcţii uşor de utilizat - totul într-un pachet economic.

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Afişaj 16:9 HD cu design Glossy

  • 41 cm (16"), lat, E-line

  • 40 cm (15,6"), lat

Pregătit pentru afişarea conţinutului HD

Un monitor de înaltă definiţie este un dispozitiv de afişare proiectat să furnizeze calitatea excepţională a imaginilor de înaltă definiţie, fiind pregătit pentru surse HD, precum set top box-uri HD. Un monitor HD oferă o calitate a imaginii superioară celei obţinute prin scanare progresivă, conformându-se unor standarde riguroase pentru ecranele HD care afişează imagini de înaltă calitate şi de mare rezoluţie printr-o conexiune universală fie pentru semnale analogice VGA, fie pentru semnale digitale DVI necomprimate şi care acceptă HDCP. Acesta afişează semnale 720p (1280x720p la 50 şi 60 Hz progresiv) şi 1080i (1920x1080i la 50 şi 60 Hz interpolat).

Afişare 16:9 pentru o experienţă optimă a jocurilor şi filmelor în format panoramic

Raportul de aspect se referă la lăţimea imaginii video în comparaţie cu înălţimea acesteia. Raportul de aspect panoramic 16:9 este standard de la televiziunea universală până la cea de înaltă definiţie şi pentru televiziunea digitală europeană. Un raport de aspect original de 16:9 oferă o afişare excelentă a jocurilor şi clipurilor video, fără bare în partea superioară sau inferioară a imaginii şi fără pierderile de calitate generate de scalare, alterarea unei imagini pentru a se potrivi cu diferite dimensiuni de ecran.

Răsp. rapid la Pornire/Oprire, 8 ms: Afişare superbă a textului şi imaginilor

Timpul de răspuns pentru Pornire-Oprire este perioada necesară pentru celula de cristal lichid pentru a trece de la starea activă (neagră) la cea inactivă (albă) şi înapoi la cea activă (neagră). Aceasta este măsurată în milisecunde. Mai repede înseamnă mai bine: Un timp de răspuns mai scurt înseamnă tranziţii mai rapide şi, în consecinţă, mai puţine artefacte de imagine vizibile la afişarea tranziţiilor de text şi imagini. Timpul de răspuns pentru Pornire-Oprire este o caracteristică foarte importantă pentru afişarea conţinutului profesional precum documente, grafice şi fotografii.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

16/01/2020

România

România

Monitor fiabil

Are 8 ani si ceva si functioneaza impecabil. Multumesc Philips!

Avantaje

rezistent in timp

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 231E1SB LCD monitor

Data utilizării 2018-01-16

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 231E1SB LCD monitor

Data utilizării 2018-01-16

05/11/2018

România

România

Excelent

AM CUMPARAT MONITORUL IN 04/2011. MERGE SI ACUM LA FEL DE BINE . E FOLOSIT CAM 6-8 ORE PE ZI , IN MEDIE. 7.5 ANI DE FOLOSIRE VORBESC DE LA SINE !

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 231E1SB LCD monitor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 231E1SB LCD monitor

16/12/2017

Česká republika

Česká republika

špičkový výrobek

mámjej již dlouho a zatím jsem nenašel žádnou chybu

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

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