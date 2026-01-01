Lumină strălucitoare, puternică, direcţionată exact acolo unde ai nevoie

Cele mai bune lămpi auto nu sunt doar cele care produc cea mai puternică lumină. Să creezi becuri cu LED-uri mai luminoase pentru autoturisme este sarcina uşoară. Contează însă ceea ce faci cu această lumină sporită. Lumina intensă necontrolată nu este ideală pentru condus şi poate crea o strălucire orbitoare periculoasă. Dotate cu tehnologie SafeBeam, luminile de ceaţă cu LED Philips concentrează fasciculul luminos acolo unde ai nevoie. Modelul uniform şi precis al fasciculului este proiectat conform normelor de siguranţă rutieră pentru farurile cu halogen. Cu un control mai precis al luminii, beneficiezi de vizibilitate sporită şi conduci mai bine şi mai sigur pe timp de noapte.