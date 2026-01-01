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Producție oprită
12834UNIX2
LED-FOG [~H8/H11/H16]
6000 K
Lumină cu peste 200 % mai puternică
Sistem auto avansat
Având o temperatură de culoare de până la 6000 de kelvini şi bazate pe tehnologia LUXEON pentru autovehicule, luminile de ceaţă Philips X-tremeUltinon LED produc un fascicul intens de lumină albă, similară luminii diurne. Beneficiind de o vizibilitate îmbunătăţită, vei putea să observi mai bine obstacolele şi să adopţi parcursul perfect. În plus, deoarece nu mai este nevoie să depui eforturi pentru a vedea terenul din faţă, luminile mai puternice asigură un condus mai confortabil şi mai plăcut pe timp de noapte.
Aşa cum ochii sunt fereastra sufletului, farurile spun multe despre maşina ta. Dacă doreşti să îţi modernizezi stilul fără a cumpăra o maşină nouă, înnoirea farurilor este unul dintre cele mai inteligente moduri de a-ţi cheltui banii. Maşina ta îţi exprimă personalitatea, aşa că fă o declaraţie de stil cu luminile de ceaţă cu LED Philips. În loc de o lumină galbenă, vei beneficia de o lumină albă clară, modernă. Pentru un aspect sofisticat, şoferii moderni aleg stilul superior al luminilor de ceaţă cu LED Philips.
Cele mai bune lămpi auto nu sunt doar cele care produc cea mai puternică lumină. Să creezi becuri cu LED-uri mai luminoase pentru autoturisme este sarcina uşoară. Contează însă ceea ce faci cu această lumină sporită. Lumina intensă necontrolată nu este ideală pentru condus şi poate crea o strălucire orbitoare periculoasă. Dotate cu tehnologie SafeBeam, luminile de ceaţă cu LED Philips concentrează fasciculul luminos acolo unde ai nevoie. Modelul uniform şi precis al fasciculului este proiectat conform normelor de siguranţă rutieră pentru farurile cu halogen. Cu un control mai precis al luminii, beneficiezi de vizibilitate sporită şi conduci mai bine şi mai sigur pe timp de noapte.
Recenzii
Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale locale aplicabile.