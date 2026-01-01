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  • Simte-te în siguranță, condu în siguranță
  • Simte-te în siguranță, condu în siguranță
  • Simte-te în siguranță, condu în siguranță
  • Simte-te în siguranță, condu în siguranță
  • Simte-te în siguranță, condu în siguranță
  • Simte-te în siguranță, condu în siguranță
  • Simte-te în siguranță, condu în siguranță
  • Simte-te în siguranță, condu în siguranță

VisionPlusMai multă siguranță și confort

12342VPB1

Simte-te în siguranță, condu în siguranță
Becurile pentru faruri Philips VisionPlus asigură o vizibilitate mai mare cu 60%, ceea ce permite șoferilor să vadă mai departe, pentru siguranță și confort mai mare. Oferind o înaltă performanță și o valoare excelentă, VisionPlus este decizia corectă pentru șoferii exigenți de astăzi.
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Vizibilitate mai mare cu până la 60%: reacțiile rapide salvează vieți

Simte-te în siguranță, condu în siguranță

  • Tip de lampă: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • Vizibilitate cu până la 60% mai bună

  • Lampă auto ultra rezistentă

  • Număr de becuri: 1

Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme

Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme

Timp de 100 de ani, Philips s-a aflat în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovaţii tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două maşini din Europa şi una din trei maşini din lume este echipată cu iluminare de la Philips.

Schimbă ambele lămpi odată pentru mai multă siguranţă

Schimbă ambele lămpi odată pentru mai multă siguranţă

Este recomandat să le schimbaţi în pereche, pentru performanţă simetrică a luminii

Gamă largă de lămpi de 12 V pentru a îndeplini toate funcţiile

Gamă largă de lămpi de 12 V pentru a îndeplini toate funcţiile

Care lampă de 12 V pentru ce funcţie? Oferta Philips Automotive include toate funcţiile auto specifice: fază lungă, fază scurtă, lampă de ceaţă faţă, semnalizator faţă, semnalizator lateral, semnalizator spate, lampă stop, lampă marşarier, lampă de ceaţă spate, lămpi număr de înmatriculare, poziţii spate/lampă de parcare, lămpi interior habitaclu.

Specificaţii tehnice

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