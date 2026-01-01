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Producție oprită
11067XUWX2
Mai luminoase şi mai elegante
Pentru condus sigur şi modern, alege luminile puternice de marşarier Philips X-tremeUltinon LED gen2 T16 [~W16W]. Sunt puternice şi precise şi arată bine, astfel că îţi poţi semnaliza manevrele cu stil şi în siguranţă.
LED-T16 [~W16W]
Număr de becuri: 2
12 V, efect lumină naturală 6000 K
Sistem auto avansat
Semnalizarea manevrelor autovehiculului este vitală pentru siguranţa ta. Pentru a evita coliziunile, ceilalţi participanţi la trafic trebuie să ştie ce faci. Iar când condiţiile meteo nefavorabile reduc vizibilitatea, este şi mai important să ai lumini de semnalizare puternice şi luminoase. Lămpile de semnalizare cu LED Philips X-tremeUltinon gen2 îţi oferă un efect de lumină naturală puternică şi până la 6000 K pentru luminile de marşarier şi de poziţie. Cu o serie de culori mai intense pentru semnalizatoarele de direcţie şi stopuri, LED-uri care se aprind instantaneu şi o lumină uniformă şi bine direcţionată, vei oferi celorlalţi şoferi timp suplimentar preţios pentru a reacţiona la manevrele tale.
Deşi principalul rol al luminilor exterioare este de a te ajuta să vezi şi să fii văzut, nu există niciun motiv pentru care nu ar putea în acelaşi timp să arate bine. Dacă doreşti să îţi înnoieşti stilul fără a cumpăra o maşină nouă, înlocuirea luminilor exterioare cu LED-uri este o modalitate inteligentă de a-ţi cheltui banii. Înnoieşte-ţi luminile exterioare cu un roşu mai intens pentru stopuri, un galben mai viu pentru semnalizatoarele de direcţie şi un alb luminos pentru luminile de poziţie şi de marşarier. Maşina ta îţi exprimă personalitatea, aşa că fă o declaraţie de stil cu lămpile de semnalizare cu LED de la Philips.
Când te deplasezi în marşarier, ai o vizibilitate limitată. Deoarece stai pe scaun, nu poţi vedea toate unghiurile. Iar dacă este şi noapte, este chiar mai periculos. Aşa că nu este nicio surpriză că accidentele sunt frecvente la deplasarea în marşarier. Luminile de marşarier cu LED de la Philips oferă un efect puternic de lumină naturală de zi, de 6000 K, luminând mai bine zona aflată imediat în spatele maşinii. Cu cât vezi mai bine, cu atât vei fi mai în siguranţă.
Recenzii
Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instalaţii respectă cerinţele legale locale aplicabile.