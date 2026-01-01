Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
10FF2M4/00
Fiecare fotografie spune povestea voastră
Un ecran mai mare pentru o vizibilitate mai bună! Afişaţi-vă fotografiile digitale cu o densitate de pixeli ridicată, culori digitale perfecte şi toată bogăţia imprimărilor profesionale pe ecranul mare al ramei PhotoFrame 10FF2M4.
LCD de 25,9 cm (10,2")
Zonă viz. 23,9 cm (9,4")
Cel mai bun ecran cu densitate ridicată afişează fotografiile dumneavoastră preţioase cu aceleaşi detalii bogate şi culori vibrante din lumea reală, precum fotografiile tipărite la calitate ridicată.
Afişajul full color scoate în evidenţă calitatea fotografiilor utilizând culori vibrante şi realiste prin afişarea întregii palete de culori prezente în fotografiile tipărite profesional.
Un set de rame interschimbabile care pot fi montate pe PhotoFrame se adaptează gusturilor dumneavoastră şi se asortează decorului casei sau biroului.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
Recenzii