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Producție oprită

PhotoFrame

10FF2M4/00

Fiecare fotografie spune povestea voastră

Un ecran mai mare pentru o vizibilitate mai bună! Afişaţi-vă fotografiile digitale cu o densitate de pixeli ridicată, culori digitale perfecte şi toată bogăţia imprimărilor profesionale pe ecranul mare al ramei PhotoFrame 10FF2M4.

Vezi toate beneficiile

Fiecare fotografie spune povestea voastră

  • LCD de 25,9 cm (10,2")

  • Zonă viz. 23,9 cm (9,4")

O densitate ridicată a pixelilor pentru fotografii clare, de mare fidelitate

Cel mai bun ecran cu densitate ridicată afişează fotografiile dumneavoastră preţioase cu aceleaşi detalii bogate şi culori vibrante din lumea reală, precum fotografiile tipărite la calitate ridicată.

Culori digitale perfecte pentru afişarea extraordinară a fotografiilor

Afişajul full color scoate în evidenţă calitatea fotografiilor utilizând culori vibrante şi realiste prin afişarea întregii palete de culori prezente în fotografiile tipărite profesional.

Patru rame interschimbabile pt. a se asorta încăperii şi gusturilor personale

Un set de rame interschimbabile care pot fi montate pe PhotoFrame se adaptează gusturilor dumneavoastră şi se asortează decorului casei sau biroului.

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