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Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: BRE718/00, BRE719/00, BRE728/00. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
Pot să-mi exfoliez pielea înainte de îndepărtarea părului?
Cum ataşez pieptenele la aparatul de tuns Philips pentru zona inghinală?
Cum pot schimba setările de viteză ale epilatorului meu Philips?
Cum utilizez accesoriul ProGuide?
Cum utilizez accesoriile şi accesoriile furnizate împreună cu epilatorul?
Cum îmi încarc epilatorul Philips?