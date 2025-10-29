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Asistenţă Philips

Cum pot rade sau tunde diferite părţi ale corpului pentru a obţine cele mai bune rezultate?

Aparatul de ras Philips pentru femei este livrat cu un cap de radere şi un cap de tundere. Vizionează videoclipurile sau citeşte articolul de mai jos pentru a afla cum să razi sau să tunzi diferite zone ale corpului.

Unele modele vin cu două viteze. Selectează viteza care te face să te simţi cel mai confortabil în zona pe care vrei să o bărbiereşti. Pentru a modifica setarea de viteză, atunci când aparatul de ras pentru femei este pornit, apasă din nou butonul de pornire/oprire.

Bifează caseta sau manualul de utilizare pentru a vedea ce accesorii sunt livrate împreună cu modelul tău.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: BRL147/00, BRL114/00, BRL146/00. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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