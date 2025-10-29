Asistenţă Philips Cum pot rade sau tunde diferite părţi ale corpului pentru a obţine cele mai bune rezultate?

Aparatul de ras Philips pentru femei este livrat cu un cap de radere şi un cap de tundere. Vizionează videoclipurile sau citeşte articolul de mai jos pentru a afla cum să razi sau să tunzi diferite zone ale corpului.

Unele modele vin cu două viteze. Selectează viteza care te face să te simţi cel mai confortabil în zona pe care vrei să o bărbiereşti. Pentru a modifica setarea de viteză, atunci când aparatul de ras pentru femei este pornit, apasă din nou butonul de pornire/oprire.

Bifează caseta sau manualul de utilizare pentru a vedea ce accesorii sunt livrate împreună cu modelul tău.

Cum să te razi pe picioare Pentru a-ţi rade picioarele, ataşează capul de radere la mâner. Apasă butonul de pornire/oprire. Plasează aparatul de ras pe piele şi rade-te uşor în sens contrar direcţiei de creştere a părului. Pentru păr mai lung de 3 mm, ataşează pieptenele la capul de radere. Tunde în prealabil părul la o lungime de 3 mm înainte de a te rade fără pieptene. Cum să te razi în zona axilară Pentru a-ţi rade zonele axilare, ataşează capul de radere la mâner. Apasă butonul de pornire/oprire. Ridică braţul şi pune mâna la spate pentru a întinde pielea. Deplasează uşor aparatul de ras în sus şi în jos. Pentru păr mai lung de 3 mm, ataşează pieptenele la capul de radere. Tunde în prealabil părul la o lungime de 3 mm înainte de a te rade fără pieptene. Cum să te razi, tunzi şi să modelezi zona inghinală Utilizează capul de tundere pentru zona inghinală pentru a stiliza şi contura zona inghinală. Utilizează mâna liberă pentru a întinde pielea. Plasează capul de tundere pe piele pentru a tunde. Poziţionează capul de tundere perpendicular pe piele pentru a crea diferite stiluri de păr în zona inghinală. Pentru a tunde părul la o lungime de 3 mm, ataşează pieptenele pentru tunderea zonei inghinale la capul de tundere. Dispozitiv de îndepărtare a părului facial (numai la anumite modele) Utilizează dispozitivul de îndepărtare a părului facial pentru a îndepărta părul. Pentru a porni dispozitivul de îndepărtare a părului facial, roteşte partea inferioară a dispozitivului de la „O” la „I”. Deplasează dispozitivul de îndepărtare a părului facial efectuând mişcări circulare. Dispozitivul de îndepărtare a părului facial poate fi utilizat pe buza superioară, frunte, linia maxilarului, obraji şi bărbie.