Cum pot preveni vărsarea laptelui de la pompa de sân hands-free Philips Avent?

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Pompa de sân poate vărsa lapte din cauza asamblării necorespunzătoare a protecţiei pentru sân şi a cupei. Conexiunea dintre protecţia pentru sân şi cupă trebuie să fie complet etanşată şi închisă.
În timpul asamblării, asigură-te că marginea este rulată complet peste marginile cupei de colectare.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCF532/11, SCF531/11.
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