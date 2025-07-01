Asistenţă Philips Când trebuie să cumpăr o pompă de sân?

Îţi recomandăm să aştepţi să cumperi o pompă mai aproape de data naşterii şi, de preferinţă, după naştere, atunci când alăptarea este instalată.

Corpul tău trece prin multe schimbări în timpul sarcinii şi al procesului de naştere, iar fiecare copil are obiceiuri diferite de hrănire, astfel că este mult mai uşor să îţi cunoşti nevoile de pompare şi să alegi modelul potrivit după sosirea bebeluşului.

Dacă doreşti să afli mai multe despre diferitele tipuri de pompe pe care le oferim la Philips Avent, accesează philips.com > Îngrijirea mamei şi a copilului > Pompe de sân şi îngrijire.