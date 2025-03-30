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Este important să înveţi să-ţi setezi şi să utilizezi corect pompa de sân electrică hands-free de la Philips pentru o experienţă de pompare sigură şi confortabilă, cu o colectare eficientă a laptelui.
Utilizează instrumentele noastre utile şi videoclipurile instructive pentru a afla cum să faci totul, de la asamblare la pompare, curăţare şi dimensionare corespunzătoare.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCF532/11, SCF552/11, SCF554/11. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
Pot tăia tuburile pentru a regla lungimea?
Cum pot preveni vărsarea laptelui de la pompa de sân hands-free Philips Avent?
Pot utiliza pompa de sân electrică dublă ca pompă simplă?
Cum ar trebui să depozitez laptele matern colectat?
Cum ar trebui să încălzesc laptele matern?
Pot pompa în timp ce pompa mea de sân hands-free este conectată la o sursă de alimentare?
Cât de des trebuie să înlocuiesc componentele pompei de sân?
Pot pompa pe o parte şi pot alăpta pe cealaltă parte?
Cum curăţ şi cum dezinfectez pompa de sân Philips Avent?
Când trebuie să cumpăr o pompă de sân?
Cum încarc pompa de sân electrică Philips Avent?
Pot pompa mai mult lapte utilizând un nivel mai ridicat de sucţiune?
De ce mi se abureşte cupa pompei de sân portabile hands-free şi cum pot să previn acest lucru?
Cât timp trebuie să pompez? Când ar trebui să mă opresc?
Ce sutiene funcţionează cu pompa de sân electrică Philips Avent?
Pot utiliza cupe hands-free cu alte pompe de sân Philips?
De ce luminile de afişare ale pompei mele devin mai slabe sau se sting?
Care este nivelul maxim de sucţiune al pompei electrice de sân Philips AVENT?
Cum utilizez pompa electrică de sân hands-free Philips Avent?
Cum aleg dimensiunea corectă a protecţiilor pentru sân sau a inserţiilor pentru mamelon?
Care sunt beneficiile unei pompe hands-free?