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Cum utilizez pompa electrică de sân hands-free Philips Avent?

Este important să înveţi să-ţi setezi şi să utilizezi corect pompa de sân electrică hands-free de la Philips pentru o experienţă de pompare sigură şi confortabilă, cu o colectare eficientă a laptelui.

Utilizează instrumentele noastre utile şi videoclipurile instructive pentru a afla cum să faci totul, de la asamblare la pompare, curăţare şi dimensionare corespunzătoare.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCF532/11, SCF552/11, SCF554/11. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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