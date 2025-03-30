Asistenţă Philips Cum utilizez pompa electrică de sân hands-free Philips Avent?

Este important să înveţi să-ţi setezi şi să utilizezi corect pompa de sân electrică hands-free de la Philips pentru o experienţă de pompare sigură şi confortabilă, cu o colectare eficientă a laptelui.

Utilizează instrumentele noastre utile şi videoclipurile instructive pentru a afla cum să faci totul, de la asamblare la pompare, curăţare şi dimensionare corespunzătoare.

Măsurarea dimensiunii mamelonului tău Utilizarea protecţiilor şi a inserţiilor pentru sâni de dimensiune potrivită este esenţială pentru o experienţă de pompare confortabilă, fără durere, cu o colectare optimă a laptelui. Vizionează videoclipul de mai jos sau încearcă instrumentul nostru digital de dimensionare pentru a afla cum să găseşti dimensiunea potrivită. Cum se asamblează Urmăreşte ghidul nostru video pentru asamblarea rapidă şi uşoară a pompei. Cum se dezasamblează Urmează acest ghid video pentru a dezasambla pompa. Verificarea măsurii tale Înainte de a începe pomparea, urmăreşte acest videoclip pentru a verifica de două ori fixarea protecţiilor sau inserţiilor pentru sân. Modul de utilizare Află cum să colectezi laptele cu pompa în mod confortabil. Curăţarea şi dezinfectarea Învaţă să îţi menţii pompa curată şi pregătită pentru fiecare sesiune de pompare. Ai nevoie de mai mult ajutor? Dacă ai nevoie în continuare de ajutor la utilizarea pompei, accesează pagina produsului şi consultă manualul de utilizare online sau contactează Centrul de asistenţă pentru clienţi Philips din ţara ta.