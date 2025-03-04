Tetinele Natural Response funcţionează diferit. Aceste tetine eliberează lapte numai atunci când bebeluşii beau în mod activ. Aceste tetine pot fi alese în funcţie de preferinţa bebeluşului în ceea ce priveşte ritmul de hrănire (mai lent sau mai rapid). Fiecare bebeluş este unic şi va avea propriul ritm de băut. Prin urmare, sistemul de orientare privind tetinele, este afişat pe pachetele produselor, nu se concentrează pe vârstă, ci pe debitul de la extra lent la extra rapid.

Dacă ai utilizat tetina Philips Avent Natural iniţial, este posibil ca bebeluşul tău să aibă nevoie de un debit mai mare cu tetina cu Natural Response, deoarece este obişnuit să îi curgă mai mult lapte rapid, cu mai puţin efort.

Iniţial, am folosit indicaţiile de vârstă (lună) pe pachetele produselor noastre pentru tetine. Aceste indicaţii erau destinate în ghidarea cu privire la un bebeluş obișnuit, de unde să se înceapă. Am primit feedback că acest lucru părea mai mult o reţetă, decât o recomandare. Acest lucru a dus la îndoieli şi s-a trecut la schimbarea debitului tetinelor pe baza indiciilor date de bebeluş.

Fiecare bebeluş are propriul ritm unic de băut. Lasă stilul de băut al bebeluşului să te ghideze, nu vârsta lui.

Am păstrat indicaţia de vârstă pentru biberoanele noastre pentru a te ajuta în selectarea dimensiunii adecvate a recipientului care se potriveşte cu cantitatea de lapte pe care o beau de obicei bebeluşii.