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Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX7429/03, HX7420/01, HX7420/02. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
Cum îmi revendic garanţia de returnare a banilor?
În ce ţări este disponibilă aplicaţia Sonicare?
De ce necesită permisiuni aplicaţia Philips Sonicare
Ce dispozitive sunt compatibile cu aplicaţia Sonicare/Sonicare for Kids?
Cum utilizez sterilizatorul UV Sonicare?
Pot utiliza încărcătorul Sonicare cu alte periuţe de dinţi?
Ce înseamnă simbolurile de pe periuţa Sonicare?
Care sunt modurile de periere pentru periuţa mea de dinţi Sonicare?
Cum modific setările de intensitate ale periuţei de dinţi Sonicare?
Cum pot activa sau dezactiva senzorul de presiune de pe Sonicare?
Cum îmi încarc periuţa de dinţi Philips Sonicare?
Cum îmi înregistrez periuţa de dinţi Sonicare?
Cum funcţionează feedbackul senzorului de presiune pentru periuţa mea de dinţi Sonicare?
Ce cap de periere se potriveşte cu periuţa mea de dinţi Sonicare?
Pot înlocui bateria periuţei de dinţi Sonicare?
Cum îmi conectez periuţa de dinţi la aplicaţia Sonicare?
Cum îmi pot curăţa periuţa de dinţi Philips Sonicare?