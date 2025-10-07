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În unele situaţii, este posibilă restabilirea unei serii de periaje în aplicaţia Sonicare for Kids.
Dacă întâmpini în continuare probleme cu aplicaţia Sonicare for Kids, contactează-ne direct prin Contactează Asistenţa Philips | Philips pentru asistenţă suplimentară.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX6600/13, HX6600/42, HX6500/23. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
Cum îmi încarc periuţa de dinţi Philips Sonicare?
Pot înlocui bateria periuţei de dinţi Sonicare?
Cum restabilesc seria de periaj în aplicaţia Sonicare for Kids?
Cum îmi înregistrez periuţa de dinţi Sonicare?
Ce cap de periere se potriveşte cu periuţa mea de dinţi Sonicare?
Cum îmi pot curăţa periuţa de dinţi Philips Sonicare?
Cum îmi conectez periuţa de dinţi la aplicaţia Sonicare?