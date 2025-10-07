Asistenţă Philips Cum restabilesc seria de periaj în aplicaţia Sonicare for Kids?

În unele situaţii, este posibilă restabilirea unei serii de periaje în aplicaţia Sonicare for Kids.

Selectează profilul copilului în aplicaţie. Selectează butonul de calendar din partea stângă a ecranului. Selectează opţiunea care spune „Calendarul meu”. Fă clic pe soare şi/sau pe lună, în funcţie de ceea ce lipseşte, astfel încât o bifă verde să apară lângă zi. Ar trebui să vezi o pictogramă galbenă unde era litera „X” roşie. Accesează Tabloul de bord pentru părinţi. Fă clic acolo unde există semicercuri galbene. Acestea reprezintă sesiunile de dimineaţă şi de seară în care a fost solicitat creditul. Selectează bifa verde. Acest lucru va acorda credit pentru sesiunile ratate anterior şi va restabili orice serii de periaj!

Dacă întâmpini în continuare probleme cu aplicaţia Sonicare for Kids, contactează-ne direct prin Contactează Asistenţa Philips | Philips pentru asistenţă suplimentară.









