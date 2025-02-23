Cum efectuez curăţarea şi întreţinerea espressorului Philips Barista Brew?

După fiecare utilizare, şterge bine conducta de apă/abur fierbinte cu o cârpă umedă. Porneşte funcţia de abur timp de cinci până la zece secunde pentru a clăti interiorul conductei de abur şi asigură-te că nu este înfundată. Pentru curăţarea lunară, utilizează plicurile de pudră de curăţare a circuitului de lapte Philips (CA6705) pentru a curăţa conducta de abur.



Notă: Când conducta de abur se înfundă, foloseşte capătul gros al instrumentului de curăţare cu ac, pe care îl poţi utiliza pentru a curăţa orificiul de la capătul conductei de apă/abur fierbinte.

