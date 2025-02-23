Cum efectuez curăţarea şi întreţinerea espressorului Philips Barista Brew?
Pentru a asigura cea mai bună calitate a cafelei în permanenţă, urmează instrucţiunile noastre şi vizionează videoclipul de mai jos despre cum să cureţi şi să întreţii espressorul Philips Barista Brew.
Asigură-te că aparatul este gata de utilizare, că rezervorul de apă este umplut cu apă şi scoate (dacă există) portfiltrul din capul de preparare. Aşază un recipient sub capul de preparare. Apasă butonul pentru espresso pentru a prepara o cafea. După ce aparatul termină prepararea apei fierbinţi, curăţă capul de preparare cu peria de curăţare şi şterge particulele de cafea sau grăsimea de cafea existente.
După fiecare utilizare, portfiltrul trebuie menţinut curat clătindu-l atât în interior, cât şi în exterior, clătind inclusiv interiorul coşului filtrului. Lasă coşul filtrului şi mânerul de preparare să se usuce la aer şi apoi aşază-le înapoi.
Lunar sau atunci când orificiile din coş sau orificiul de evacuare al portfiltrului sunt înfundate, trebuie să utilizezi tabletele de extragere a uleiului din cafea Philips (CA6704) sau acul de curăţare pentru a desfunda orificiile.
După fiecare utilizare, şterge bine conducta de apă/abur fierbinte cu o cârpă umedă. Porneşte funcţia de abur timp de cinci până la zece secunde pentru a clăti interiorul conductei de abur şi asigură-te că nu este înfundată. Pentru curăţarea lunară, utilizează plicurile de pudră de curăţare a circuitului de lapte Philips (CA6705) pentru a curăţa conducta de abur.
Notă: Când conducta de abur se înfundă, foloseşte capătul gros al instrumentului de curăţare cu ac, pe care îl poţi utiliza pentru a curăţa orificiul de la capătul conductei de apă/abur fierbinte.
Partea din faţă a aparatului: Săptămânal, poţi curăţa partea din faţă a aparatului folosind o cârpă umedă pentru a îndepărta petele de cafea şi reziduurile de cafea măcinată. Tava de scurgere: Goleşte tava de scurgere zilnic sau de îndată ce indicatorul roşu „tavă de scurgere plină” se aprinde. Pentru a curăţa tava de scurgere săptămâni, scoate-o şi clăteşte-o la robinet cu puţin detergent de vase lichid. De asemenea, poţi spăla tava de scurgere în utiliza maşina de spălat. Rezervorul de apă: Clăteşte rezervorul de apă pur şi simplu sub jet de apă. Poţi găsi paşi mai detaliaţi privind curăţarea şi întreţinerea în Manualul de utilizare al espressorului Philips Barista Brew.
Espressorul Philips Barista Brew dispune de un râşniţă de cafea care îţi permite să controlezi suplimentar rezultatele de preparare. Pentru a preveni înfundarea orificiului pentru evacuarea cafelei măcinate, curăţă râşniţa şi orificiul de evacuare a cafelei măcinate o dată la două săptămâni, folosind peria de curăţare a râşniţei (vezi imaginea de mai jos). Pentru instrucţiuni detaliate, consultă Manualul de utilizare.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:PSA3218/01, PSA3218/10, PSA3228/01.