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Cum efectuez curăţarea şi întreţinerea espressorului Philips Barista Brew?

Pentru a asigura cea mai bună calitate a cafelei în permanenţă, urmează instrucţiunile noastre şi vizionează videoclipul de mai jos despre cum să cureţi şi să întreţii espressorul Philips Barista Brew.
 

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: PSA3218/01, PSA3218/10, PSA3228/01.

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