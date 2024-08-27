Asistenţă Philips Pot conecta camera pentru bebeluş la o unitate pentru părinte a unui alt sistem de monitorizare pentru copii?

Nu. Unitatea pentru părinte a sistemului Philips Avent Connected Baby Monitor (SCD921, SCD923) şi sistemului Premium Connected Baby Monitor (SCD971, SCD973) se pot conecta numai la unitatea pentru bebeluş inclusă în pachetul în care este livrat produsul. De exemplu, nu poate fi conectată la camera conectată pentru bebeluş Philips Avent Connected (SCD641, SCD643).



Dacă vrei să foloseşti mai multe camere pentru bebeluş şi unităţi pentru bebeluş, conectează-le prin aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+.