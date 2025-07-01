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Asistenţă Philips

Cum îmi conectez dispozitivele la aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+?

Citeşte următoarele îndrumări pentru a afla ce dispozitive sunt compatibile cu aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCD643/26.

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