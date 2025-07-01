Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCD643/26.
De ce se încălzeşte camera pentru copil Philips Avent?
Cât de sigure sunt datele stocate pe camera mea pentru copil conectată?
Cum mă conectez la camera pentru copil conectată Philips Avent?
De ce am nevoie de un cont în aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+?
Cum îmi resetez camera pentru copil conectată Philips Avent?
Ce trebuie să fac înainte de aruncarea camerei pentru copil conectate?
Cum îmi conectez dispozitivele la aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+?
Cum pot modifica setările de sunet şi de sensibilitate la mişcare?
Pot conecta camera pentru bebeluş la o unitate pentru părinte a unui alt sistem de monitorizare pentru copii?