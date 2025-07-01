Cum îmi conectez dispozitivele la aplicaţia Philips Avent Baby Monitor+?

Aplicaţia Baby Monitor+ este compatibilă cu telefoanele Apple iPhone cu sistem de operare iOS 13 sau versiuni ulterioare şi cu telefoanele Android cu Android 6 sau versiuni ulterioare.



Conectarea dispozitivului la aplicaţia Baby Monitor+

Când îţi configurezi dispozitivul cu aplicaţia Baby Monitor+, aplicaţia îţi va solicita să te conectezi la o reţea Wi-Fi.