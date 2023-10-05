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Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XC7053/01, XC7055/01, XC7057/01. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
Cum să foloseşti meniul aspiratorului fără fir Philips 7000/8000
Când să curăţ/înlocuiesc laveta aspiratorului fără fir Philips
Cât timp trebuie să încarc aspiratorul fără fir Philips?
Unde este numărul de model/serie al aspiratorului meu Philips?
Cum se înlocuiesc bateriile aspiratorului fără fir Philips