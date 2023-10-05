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Cum să foloseşti meniul aspiratorului fără fir Philips 7000/8000

Pentru a afla ce poţi face utilizând meniul de pe afişajul aspiratorului fără fir Philips 7000 sau 8000, urmăreşte videoclipul de mai jos (0:00-1:03). Notă: Titlul videoclipului include seria 8000, dar se aplică şi la seria 7000 care are acelaşi meniu.
 

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XC7053/01, XC7055/01, XC7057/01. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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