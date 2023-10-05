Asistenţă Philips Cum să foloseşti meniul aspiratorului fără fir Philips 7000/8000

Pentru a afla ce poţi face utilizând meniul de pe afişajul aspiratorului fără fir Philips 7000 sau 8000, urmăreşte videoclipul de mai jos (0:00-1:03). Notă: Titlul videoclipului include seria 8000, dar se aplică şi la seria 7000 care are acelaşi meniu.

