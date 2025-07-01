Asistenţă Philips Cum îmi anulez planul de înlocuire a lamei OneBlade Club?

Poţi anula planul de înlocuire a lamei în orice moment prin simpla conectare la contul tău. Fă clic pe ţara ta de reşedinţă de mai jos pentru a-ţi gestiona abonamentul OneBlade Club (utilizează Google Chrome pentru cele mai bune rezultate):



Austria

Belgia

Republica Cehă

Franţa

Germania

Italia

Olanda

Portugalia

România

Spania

Suedia

Statele Unite ale

Americii

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: QP6552/15 , QP2734/20 , QP4530/30 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›