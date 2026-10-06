Rezervorul de apă al robotului meu aspirator Philips HomeRun poate fi spălat în maşina de spălat vase?

Deoarece rezervoarele de apă ale seriilor 2000 şi 2100 sunt puţin diferite, iată mai jos paşii corespunzători modelului tău.

Paşii de mai jos se aplică pentru curăţarea rezervorului de apă al modelelor XU2000:

Apasă butonul de eliberare a rezervorului de apă şi trage rezervorul de apă din robot (vezi imaginea 1A).

Scoate compartimentul pentru praf din rezervorul de apă (vezi imaginea 1B).

Clăteşte rezervorul de apă cu apă de la robinet şi usucă exteriorul rezervorului de apă cu o lavetă (vezi imaginea 1C). Notă: Nu folosi detergenţi.

Lasă capacul de etanşare al rezervorului de apă deschis pentru a permite ca interiorul rezervorului de apă să se usuce.

Pune compartimentul pentru praf la loc în rezervorul de apă (vezi imaginea 1D).

Umple rezervorul de apă şi pune-l la loc (vezi imaginea 1E).



Notă: Asigură-te că exteriorul rezervorului de apă este uscat şi nu utiliza detergenţi pentru curăţare.



Urmăreşte videoclipurile de mai jos în funcţie de modelul robotului tău pentru întreţinerea pas cu pas.





Paşii de mai jos se aplică pentru curăţarea rezervorului de apă al modelelor XU2100 (cu staţie).

Apasă butonul de eliberare a rezervorului de apă şi trage rezervorul de apă din robot (vezi imaginea 2A).

Deschide capacul rezervorului de apă. (vezi imaginea 2B).

Clăteşte rezervorul de apă cu apă de la robinet şi usucă exteriorul rezervorului de apă cu o lavetă (vezi imaginile 2C-2D-2E). Notă: Nu folosi detergenţi.

Lasă capacul de etanşare al rezervorului de apă deschis pentru a permite ca interiorul rezervorului de apă să se usuce.