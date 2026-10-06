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Rezervorul de apă al robotului meu aspirator Philips HomeRun poate fi spălat în maşina de spălat vase?

Deşi rezervorul de apă al robotului tău cu aspirare şi ştergere Philips HomeRun nu poate fi curăţat în maşina de spălat vase, citeşte articolul nostru pentru a afla cum să îl cureţi.

modele homerun

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XU2000/20, XU2100/10, XU2000/10. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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