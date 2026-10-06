Rezervorul de apă al robotului meu aspirator Philips HomeRun poate fi spălat în maşina de spălat vase?
Deşi rezervorul de apă al robotului tău cu aspirare şi ştergere Philips HomeRun nu poate fi curăţat în maşina de spălat vase, citeşte articolul nostru pentru a afla cum să îl cureţi.
Informaţiile de mai jos se aplică modelelor din seria 7000.
Apasă butonul de eliberare a rezervorului de apă şi scoate rezervorul de apă din robot prin glisare (vezi imaginea de mai jos).
Deschide capacul rezervorului de apă.
Clăteşte exteriorul rezervorului de apă cu apă şi usucă-l cu o lavetă curată şi uscată.
Urmăreşte videoclipurile de mai jos în funcţie de modelul robotului tău pentru întreţinere pas cu pas.
Informaţiile de mai jos se aplică modelelor din seria 3000.
Apasă butonul de eliberare a rezervorului de apă şi trage rezervorul de apă din robot (vezi imaginea A).
Scoate compartimentul pentru praf din rezervorul de apă (vezi imaginea B).
Clăteşte rezervorul de apă cu apă de la robinet şi usucă exteriorul rezervorului de apă cu o lavetă (vezi imaginea C). Notă: Nu folosi detergenţi.
Lasă capacul de etanşare al rezervorului de apă deschis pentru a permite ca interiorul rezervorului de apă să se usuce.
Pune compartimentul pentru praf la loc în rezervorul de apă (vezi imaginea D).
Umple rezervorul de apă şi pune-l la loc (vezi imaginea E).
Notă: Asigură-te că exteriorul rezervorului de apă este uscat şi nu utiliza detergenţi de curăţare.
Pentru întreţinerea pas cu pas, vizionează videoclipurile de mai jos, în funcţie de modelul tău de robot. Dacă soluţiile de mai sus nu rezolvă problema, contactează-ne pentru asistenţă suplimentară.
Deoarece rezervoarele de apă ale seriilor 2000 şi 2100 sunt puţin diferite, iată mai jos paşii corespunzători modelului tău. Paşii de mai jos se aplică pentru curăţarea rezervorului de apă al modelelor XU2000:
Apasă butonul de eliberare a rezervorului de apă şi trage rezervorul de apă din robot (vezi imaginea 1A).
Scoate compartimentul pentru praf din rezervorul de apă (vezi imaginea 1B).
Clăteşte rezervorul de apă cu apă de la robinet şi usucă exteriorul rezervorului de apă cu o lavetă (vezi imaginea 1C). Notă: Nu folosi detergenţi.
Lasă capacul de etanşare al rezervorului de apă deschis pentru a permite ca interiorul rezervorului de apă să se usuce.
Pune compartimentul pentru praf la loc în rezervorul de apă (vezi imaginea 1D).
Umple rezervorul de apă şi pune-l la loc (vezi imaginea 1E).
Notă: Asigură-te că exteriorul rezervorului de apă este uscat şi nu utiliza detergenţi pentru curăţare.
Urmăreşte videoclipurile de mai jos în funcţie de modelul robotului tău pentru întreţinerea pas cu pas.
Paşii de mai jos se aplică pentru curăţarea rezervorului de apă al modelelor XU2100 (cu staţie).
Apasă butonul de eliberare a rezervorului de apă şi trage rezervorul de apă din robot (vezi imaginea 2A).
Deschide capacul rezervorului de apă. (vezi imaginea 2B).
Clăteşte rezervorul de apă cu apă de la robinet şi usucă exteriorul rezervorului de apă cu o lavetă (vezi imaginile 2C-2D-2E). Notă: Nu folosi detergenţi.
Lasă capacul de etanşare al rezervorului de apă deschis pentru a permite ca interiorul rezervorului de apă să se usuce.
Umple rezervorul de apă şi pune-l la loc (vezi imaginea 2F).
Informaţiile de mai jos se aplică modelelor din seria 6000.
Pentru început, scurge apa murdară deschizând capacul rezervorului.
Apoi, deschide capacul pentru apă curată şi aşează rezervorul sub robinet pentru a adăuga apă curată. Asigură-te că monitorizezi nivelul apei pentru a preveni umplerea excesivă.
Dacă trebuie să cureţi rezervorul de apă, eliberează dispozitivele de blocare laterale şi scoate rezervorul de apă curată. Clăteşte cu apă curată orice murdărie de pe suprafaţă sau şterge-o cu o cârpă, dar evită frecarea acesteia cu o perie pentru a preveni deteriorarea.
În cele din urmă, curăţă rezervorul de apă murdară clătindu-l cu apă sau folosind o perie pentru a îndepărta murdăria din interior.
Dacă soluţiile de mai sus nu rezolvă problema, contactează-ne pentru asistenţă suplimentară.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:XU2000/20, XU2100/10, XU2000/10. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›