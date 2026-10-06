Asistenţă Philips Cum şi când trebuie înlocuit sacul de praf al robotului meu aspirator Philips HomeRun?

Pentru a afla când şi cum să înlocuieşti sacul de praf al robotului tău cu aspirare şi ştergere Philips HomeRun, modelele XU7100, XU2100 şi XU3100, citeşte articolul nostru de mai jos.

Când trebuie înlocuit sacul de praf Modelele de roboţi cu aspirare şi ştergere Philips HomeRun XU7100 şi XU3100 sunt echipate cu staţie de golire automată. După curăţare, compartimentul pentru praf al robotului este golit automat în sacul de unică folosinţă din staţia de golire automată.



În funcţie de mediul de acasă, frecvenţa de curăţare şi numărul de animale de companie, sacul de unică folosinţă poate fi folosit până la 30 de zile înainte de a fi necesară înlocuirea.



Notă: În aplicaţia Philips HomeRun, poţi specifica preferinţele de golire automată, cum ar fi frecvenţa golirii recipientului pentru praf. Pentru aceasta, atinge meniul principal (3 bare orizontale) şi selectează „Setări golire automată”.

Pentru a comanda un nou set de saci de praf, atinge meniul principal (3 bare orizontale) şi selectează „Găsire accesorii”. Îi poţi găsi şi pe site-ul nostru web, Saci de praf de schimb XV1472 pentru seria XU7100 şi Saci de praf de schimb FC8022 pentru seriile XU3100 şi XU2100. Cum se înlocuieşte sacul de praf (XU7100) Informaţiile de mai jos se aplică numai modelului 7100. Deschide capacul staţiei de golire automată. Utilizează mânerul sacului de praf pentru a scoate sacul de praf din staţia de golire automată şi elimină sacul de praf (consultă imaginea A). Pune un nou sac de praf în staţia de golire automată prin glisarea piesei de carton în fanta indicată pe staţie (consultă imaginea B). Notă : Numărul de model al sacului de praf de schimb este XV1472.



Vizionează videoclipul nostru de mai jos despre înlocuirea sacului de praf. Cum se înlocuieşte sacul de praf (XU5100) Informaţiile de mai jos se aplică modelelor XU5100. Dacă LED-ul portocaliu din mijlocul staţiei luminează intermitent, aceasta indică faptul că sacul de praf este plin, nu este amplasat sau nu este amplasat corect. Deschide capacul staţiei. (consultă imaginea A) Apasă butonul de eliberare şi împinge suportul pentru sac într-o parte. (consultă imaginea B) Scoate sacul de praf. (consultă imaginea C) Elimină sacul de praf uzat (consultă imaginea D) Glisează piesa de carton a noului sac de praf pe suportul sacului. (consultă imaginea E) Împinge suportul sacului înapoi în poziţia verticală până când auzi un clic. (consultă imaginea F) Închide capacul staţiei. Notă: Numărul de model al sacului de praf de schimb este FC8022. Dacă paşii de mai sus nu au rezolvat problema, contactează-ne pentru asistenţă suplimentară. Cum se înlocuieşte sacul de praf (XU3100, 3110 şi 2100) Informaţiile de mai jos se aplică modelelor XU3100, XU3110 şi XU2100.



Când LED-ul portocaliu de pe staţia de golire automată luminează intermitent, indicând faptul că sacul de praf este plin: Deschide capacul staţiei de golire automată (consultă imaginea A). Apasă butonul de eliberare şi împinge suportul pentru sac într-o parte. (consultă imaginea B). Scoate şi elimină sacul de praf (consultă imaginea C). Glisează piesa de carton a sacului de praf pe suportul sacului (consultă imaginea D). Împinge suportul pentru sac înapoi în poziţie verticală până când auzi un clic şi închide capacul staţiei de golire automată (consultă imaginea E). Notă: Numărul de model al sacului de praf de schimb este FC8022.



Vizionează videoclipul nostru de mai jos despre înlocuirea sacului de praf.



Dacă paşii de mai sus nu au rezolvat problema, contactează-ne pentru asistenţă suplimentară.