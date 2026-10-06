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Cum şi când trebuie înlocuit sacul de praf al robotului meu aspirator Philips HomeRun?

Pentru a afla când şi cum să înlocuieşti sacul de praf al robotului tău cu aspirare şi ştergere Philips HomeRun, modelele XU7100, XU2100 şi XU3100, citeşte articolul nostru de mai jos.

modele homerun

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XU5100/10, XU5100/20, XU2100/10. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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