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Cum îmi curăţ robotul aspirator Philips HomeRun?

Pentru a menţine robotul cu aspirare şi ştergere Philips HomeRun în stare bună, citeşte articolul de mai jos despre curăţarea şi întreţinerea robotului.

modele homerun

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XU2000/20 , XU2100/10 , XU2000/10 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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