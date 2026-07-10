Cum îmi curăţ robotul aspirator Philips HomeRun?

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Pentru a menţine robotul cu aspirare şi ştergere Philips HomeRun în stare bună, citeşte articolul de mai jos despre curăţarea şi întreţinerea robotului.
Informaţiile de mai jos se aplică modelelor din seria 7000.
Informaţiile de mai jos se aplică modelelor din seria 3000.
Informaţiile de mai jos se aplică modelelor din seria 2000.
Informaţiile de mai jos se aplică modelelor din seria 6000.
Întreţinerea recipientului pentru praf
Pentru modelele XU7100, XU3100 şi XU3110, care sunt prevăzute cu staţie de golire automată, când sacul de praf este plin, poţi scoate sacul de praf vechi şi poţi pune unul nou în staţia de golire automată.
În funcţie de model, urmăreşte mai jos videoclipul nostru despre cum să întreţii robotul.
Dacă soluţiile de mai sus nu au ajutat la rezolvarea problemei, contactează-ne pentru asistenţă suplimentară.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XU2000/20 , XU2100/10 , XU2000/10 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
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