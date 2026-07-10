Cum îmi curăţ robotul aspirator Philips HomeRun?

Apoi, deschide capacul pentru apă curată şi aşează rezervorul sub robinet pentru a adăuga apă curată. Este important să monitorizezi nivelul apei din rezervor în timp ce adaugi apă curată pentru a preveni umplerea excesivă (Imaginea 14).

Apoi, deschide capacul pentru apă curată şi aşează rezervorul sub robinet pentru a adăuga apă curată. Este important să monitorizezi nivelul apei din rezervor în timp ce adaugi apă curată pentru a preveni umplerea excesivă (Imaginea 14).

Apoi, deschide capacul pentru apă curată şi aşează rezervorul sub robinet pentru a adăuga apă curată. Este important să monitorizezi nivelul apei din rezervor în timp ce adaugi apă curată pentru a preveni umplerea excesivă (Imaginea 14).

Apoi, deschide capacul pentru apă curată şi aşează rezervorul sub robinet pentru a adăuga apă curată. Este important să monitorizezi nivelul apei din rezervor în timp ce adaugi apă curată pentru a preveni umplerea excesivă (Imaginea 14).

Apoi, deschide capacul pentru apă curată şi aşează rezervorul sub robinet pentru a adăuga apă curată. Este important să monitorizezi nivelul apei din rezervor în timp ce adaugi apă curată pentru a preveni umplerea excesivă (Imaginea 14).

Apoi, deschide capacul pentru apă curată şi aşează rezervorul sub robinet pentru a adăuga apă curată. Este important să monitorizezi nivelul apei din rezervor în timp ce adaugi apă curată pentru a preveni umplerea excesivă (Imaginea 14).

Apoi, deschide capacul pentru apă curată şi aşează rezervorul sub robinet pentru a adăuga apă curată. Este important să monitorizezi nivelul apei din rezervor în timp ce adaugi apă curată pentru a preveni umplerea excesivă (Imaginea 14).