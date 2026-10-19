Cum pot crea şi gestiona hărţi în aplicaţia Philips HomeRun?

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Citeşte articolul de mai jos pentru a afla cum poţi crea şi gestiona o hartă a casei tale în aplicaţia Philips HomeRun.
Robotul tău cu aspirare şi ştergere Philips HomeRun poate genera o hartă a fiecărui etaj din casa ta, până la maximum cinci hărţi.
Robotul trece prin camere şi navigarea cu laser scanează rapid camerele pentru a realiza o hartă a etajului. Aceasta detectează mobilierul pentru a crea cea mai eficientă cale pentru viitoarele curăţări.
După ce ai creat o hartă, poţi configura zone restricţionate de curăţare pentru a specifica unde îi este permis robotului să cureţe şi unde nu.
Înainte de a începe maparea, asigură-te că:
Informaţiile de mai jos se aplică numai seriilor 7000 şi 3000.
Atunci când creezi o hartă pentru un anumit etaj, este esenţial să poziţionezi staţia pe acel etaj specific. Robotul trebuie să fie în staţie în timpul procesului de mapare. De exemplu, dacă doreşti să mapezi etajul al doilea, asigură-te că aşezi staţia la acel etaj în timpul procesului de mapare. După aceea, atunci când doreşti să cureţi un anumit etaj, selectează harta corespunzătoare din aplicaţie.
Pentru a crea prima hartă utilizând aplicaţia Philips HomeRun, pur şi simplu atinge butonul „Creare hartă” de pe ecranul principal, imediat după asocierea robotului cu aplicaţia sau dacă nu a fost creată anterior nicio hartă. După ce robotul a revenit la staţie, vei putea vizualiza noua hartă în aplicaţie. Pentru a crea mai multe hărţi, accesează „Hărţile mele” din meniul principal şi fă clic pe „Creare hartă”.
Important:
Informaţiile de mai jos se aplică numai seriilor 7000 şi 3000.
Pentru a crea o hartă a unui etaj suplimentar, staţia trebuie amplasată acolo în timpul procesului de mapare. Este important ca robotul să pornească de la staţie şi să revină la aceasta când procesul de mapare se încheie. Pentru a crea o hartă nouă, în aplicaţia HomeRun, accesează „Hărţile mele” din meniul principal şi fă clic pe „Creare hartă” sau selectează pictograma „plus” din colţul din dreapta sus. Apoi urmează instrucţiunile din aplicaţie.
Robotul tău poate genera o hartă a fiecărui etaj din locuinţa ta şi maximum cinci hărţi. Poţi bloca până la 3 hărţi şi împiedica suprascrierea acestora:
Informaţiile de mai jos se aplică numai seriilor 7000 şi 3000.
După ce ai creat una sau mai multe hărţi, poţi configura zone restricţionate de curăţare în aplicaţia Philips HomeRun:
Informaţiile de mai jos se aplică numai seriei 2000.
Pentru a crea prima hartă utilizând aplicaţia Philips HomeRun, pur şi simplu atinge butonul „Creare hartă” de pe ecranul principal, imediat după asocierea robotului cu aplicaţia sau dacă nu a fost creată anterior nicio hartă sau fă clic pe „pictograma roată dinţată” din colţul din dreapta sus, selectează „Hărţile mele” şi apoi selectează pictograma „plus” din colţul din dreapta sus. Apoi urmează instrucţiunile din aplicaţie. După ce robotul a revenit la staţie, vei putea vizualiza noua hartă în aplicaţie. Pentru a crea mai multe hărţi, accesează meniul principal şi fă clic pe „Hărţile mele”.
Important:
Informaţiile de mai jos se aplică numai seriei 2000.
Pentru a crea o hartă nouă, în aplicaţia HomeRun, accesează „Hărţile mele” din meniul principal şi fă clic pe „Creare hartă” sau selectează pictograma „plus” din colţul din dreapta sus. Apoi urmează instrucţiunile din aplicaţie.
Robotul tău poate genera o hartă a fiecărui etaj din locuinţa ta şi maximum cinci hărţi.
După ce este creată harta etajului suplimentar, poţi utiliza robotul chiar dacă staţia este la alt etaj. Selectează harta potrivită în aplicaţie, iar robotul este gata de utilizare:
După ce ai creat una sau mai multe hărţi, poţi configura zone restricţionate de curăţare în aplicaţia Philips HomeRun:
Pentru a crea o hartă pentru un anumit etaj, este important să plasezi staţia pe etajul pe care doreşti să îl mapezi. Robotul trebuie să rămână în staţie în timpul procedurii de mapare. Dacă doreşti să creezi o hartă a celui de-al doilea etaj, atunci staţia trebuie să fie plasată acolo în timpul mapării. Mai târziu, poţi alege harta corespunzătoare din aplicaţie, conform etajului pe care doreşti să îl cureţi.
Cum se creează o hartă
Apasă butonul de pornire/oprire de pe robot sau atinge pictograma de pornire din aplicaţie pentru a crea o hartă, după asocierea robotului cu aplicaţia.
Dacă ai creat deja o hartă şi doreşti să creezi alta:
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XU2000/20, XU2100/10, XU2000/10. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
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