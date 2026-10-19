Cum pot crea şi gestiona hărţi în aplicaţia Philips HomeRun?

Informaţiile de mai jos se aplică numai seriilor 7000 şi 3000.

După ce ai creat una sau mai multe hărţi, poţi configura zone restricţionate de curăţare în aplicaţia Philips HomeRun:

Accesează ecranul principal al aplicaţiei şi fă clic pe butonul „Editor hartă” din colţul din dreapta jos al hărţii. Selectează zona pe care doreşti o configurezi.

Perete virtual sau Zonă interzisă

Creează Pereţi virtuali şi Zone interzise pentru zonele în care nu doreşti să meargă robotul. De exemplu, poţi crea Pereţi virtuali sau Zone interzise pentru a proteja obiectele fragile sau pentru a preveni căderea robotului pe scări.



Zonă fără ştergere

Creează zone fără ştergere pentru a împiedica robotul să cureţe covoare sau preşuri.

(Doar seria 7000) Poţi alege următoarele opţiuni pentru Zona fără ştergere:

Evită Zonele fără ştergere atunci când restul camerei este şters.

Aspiră Zona fără ştergere în modul de curăţare uscată. Notă: mopul poate fi încă umed.

Zonă fără urcare (Doar seria 7000)

Creează Zone fără urcare pe hartă, pentru zonele în care vrei ca robotul să urce cu mai multă grijă.

Important:

Când setezi Zonele fără urcare, asigură-te că acestea sunt la cel puţin 1 m distanţă de uşi, astfel încât robotul să poată intra în acele camere.

Atunci când creezi Pereţi virtuali şi Zone interzise, asigură-te că acestea nu împiedică robotul să revină la staţie. Păstrează liber un spaţiu de 1,5 m în partea din faţă şi 0,5 m în partea laterală a staţiei.