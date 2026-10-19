Cum se utilizează prima dată robotul aspirator Philips HomeRun

Informaţiile de mai jos se aplică modelelor din seria 5000.

1. Poţi folosi robotul cu aplicaţia Philips HomeRun intuitivă şi uşor de folosit. Scanează codul QR de pe coperta broşurii Ghid de pornire rapidă sau caută aplicaţia „Philips HomeRun” în magazinul tău de aplicaţii.

2. Configurează conexiunea Wi-Fi. Asigură-te că robotul şi dispozitivul tău mobil au o acoperire Wi-Fi bună şi că dispozitivul tău mobil este conectat la reţeaua Wi-Fi la care doreşti să fie conectat robotul.

Apasă butonul „Adăugare robot" din aplicaţie şi urmează instrucţiunile.

Asociază robotul cu reţeaua Wi-Fi în aplicaţie. Asigură-te că ai la îndemână parola Wi-Fi.

Apasă şi menţine apăsat butonul de pornire/oprire şi butonul de revenire în acelaşi timp, timp de trei secunde. Lumina de pe robot va lumina intermitent în alb pentru a indica faptul că robotul este în modul de configurare Wi-Fi.

Fă clic pe butonul Asociere dacă este vizibil în aplicaţie pentru a te conecta la reţeaua „robotului Philips”.

Notă:

Dacă butonul Asociere nu este vizibil în aplicaţie, părăseşte aplicaţia şi accesează Wi-Fi sub „Setări” pe dispozitivul mobil. Acolo poţi selecta reţeaua „robotului Philips” şi te poţi conecta la aceasta. După conectarea la „robotul Philips”, revino manual la aplicaţia robotului HomeRun pentru a continua conexiunea Wi-Fi.

Robotul se poate conecta atât la benzile Wi-Fi de 2,4 GHz, cât şi la cele de 5 GHz.

Dacă asocierea Wi-Fi nu reuşeşte:

Notă: Poţi recunoaşte că asocierea Wi-Fi eşuează dacă ledul de pe robot luminează intermitent în portocaliu. (vezi imaginea de mai jos)

Ieşi din aplicaţia HomeRun.

Verifică conexiunea Wi-Fi a dispozitivului mobil.

Verifică dacă ai selectat modelul corect.

Verifică dacă ai introdus parola Wi-Fi corectă.

Verifică dacă robotul este în modul de configurare Wi-Fi.

Verifică dacă blocarea pentru copii este activată. Dacă este activată, dezactiveaz-o şi încearcă din nou asocierea.

Cum se activează şi dezactivează funcţia de Blocare pentru copii de la robot: