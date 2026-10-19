Cum se utilizează prima dată robotul aspirator Philips HomeRun

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Pentru a începe să foloseşti robotul cu aspirare şi ştergere Philips HomeRun, urmează paşii şi clipurile video din articolul nostru de mai jos.
Informaţiile de mai jos se aplică modelelor din seria 7000.
Informaţiile de mai jos se aplică modelelor din seria 7000.
Informaţiile de mai jos se aplică modelelor din seria 3000.
Informaţiile de mai jos se aplică modelelor din seria 3000.
Informaţiile de mai jos se aplică modelelor din seria 5000.
1. Despachetează componentele
2. Îndepărtează capacele de protecţie
3. Instalează staţia:
4. Instalează covoraşul de protecţie. Dezlipeşte autocolantele de pe covoraş.
5. Pregăteşte-ţi robotul pentru utilizare. Robotul Philips este livrat aproape complet asamblat, dar va necesita câţiva paşi finali pentru a-l pregăti pentru utilizare:
6. Încarcă robotul şi aşteaptă până când robotul este încărcat complet.
Notă:
Informaţiile de mai jos se aplică modelelor din seria 5000.
1. Poţi folosi robotul cu aplicaţia Philips HomeRun intuitivă şi uşor de folosit. Scanează codul QR de pe coperta broşurii Ghid de pornire rapidă sau caută aplicaţia „Philips HomeRun” în magazinul tău de aplicaţii.
2. Configurează conexiunea Wi-Fi. Asigură-te că robotul şi dispozitivul tău mobil au o acoperire Wi-Fi bună şi că dispozitivul tău mobil este conectat la reţeaua Wi-Fi la care doreşti să fie conectat robotul.
Notă:
Dacă asocierea Wi-Fi nu reuşeşte:
Notă: Poţi recunoaşte că asocierea Wi-Fi eşuează dacă ledul de pe robot luminează intermitent în portocaliu. (vezi imaginea de mai jos)
Cum se activează şi dezactivează funcţia de Blocare pentru copii de la robot:
Informaţiile de mai jos se aplică modelelor din seria 6000.
Informaţiile de mai jos se aplică modelelor din seria 6000.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XU5000/20, XU5100/10, XU5000/10. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
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