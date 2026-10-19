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Cum se utilizează prima dată robotul aspirator Philips HomeRun

Pentru a începe să foloseşti robotul cu aspirare şi ştergere Philips HomeRun, urmează paşii şi clipurile video din articolul nostru de mai jos.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XU5000/20, XU5100/10, XU5000/10. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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