De la Philips Airfryer emană un miros de plastic

Dacă sesizezi miros de plastic, urmează paşii de mai jos pentru a-l reduce:

Lasă Airfyrer să se răcească timp de aproximativ 30 de minute înainte de curăţare. Scoate coşul şi curăţă sertarul cu o cârpă umedă sau cu un burete folosind lichid de spălat vase şi apă. Notă: Nu folosi ustensile de bucătărie metalice sau materiale de curăţare abrazive, deoarece pot deteriora aparatul. Aşază coşul şi sertarul înapoi în Airfryer. Conectează aparatul la priză. Fără a introduce alimente în interior, setează cronometrul la durata maximă şi temperatura la 200 °C. Porneşte Airfryer şi lasă-l să funcţioneze până la scurgerea timpului.

Acest proces va ajuta la eliminarea mirosului de plastic pe care l-ai observat.Soluţia de mai sus a ajutat la rezolvarea problemei? Dacă nu, te rugăm să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară.