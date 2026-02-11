Asistenţă Philips Cum ataşez pieptenele la aparatul de tuns Philips pentru zona inghinală?

Poţi utiliza capul de tuns pentru zona inghinală pentru a tunde zona inghinală şi a crea diferite stiluri. De asemenea, poţi ataşa pieptenele pentru tuns în zona inghinală pentru a tăia firele de păr la o lungime de 3 mm.

Notă: Dacă elementul tăietor cade de pe capul de tuns pentru zona inghinală, îl poţi pune la loc. Apasă elementul tăietor pe capul de tundere, astfel încât să se fixeze în poziţie.

Când foloseşti dispozitivul în zona intimă (exteriorul şi interiorul labiilor exterioare), asigură-te că foloseşti capul de tuns cu pieptenele ataşat.

Pentru a ataşa pieptenele (imaginea 1):

Introdu dintele dintr-un capăt al pieptenelui în fanta din capul de tuns. Apasă pieptenele pe capul de tuns până când dintele din celălalt capăt al pieptenelui se fixează în fanta de pe cealaltă parte a capului de tuns. Vei auzi cum pieptenele se fixează în poziţie atunci când este ataşat corect.

Pentru a scoate pieptenele (imaginea 2):

Pe o parte a pieptenelui, aşază o unghie între pieptene şi capul de tuns. Trage cu unghia până când pieptenele iese din capul de tuns. Nu trage de partea din spate sau de dinţii pieptenelui pentru a-l scoate