Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Poţi utiliza capul de tuns pentru zona inghinală pentru a tunde zona inghinală şi a crea diferite stiluri. De asemenea, poţi ataşa pieptenele pentru tuns în zona inghinală pentru a tăia firele de păr la o lungime de 3 mm.
Notă: Dacă elementul tăietor cade de pe capul de tuns pentru zona inghinală, îl poţi pune la loc. Apasă elementul tăietor pe capul de tundere, astfel încât să se fixeze în poziţie.
Când foloseşti dispozitivul în zona intimă (exteriorul şi interiorul labiilor exterioare), asigură-te că foloseşti capul de tuns cu pieptenele ataşat.
Pentru a ataşa pieptenele (imaginea 1):
Pentru a scoate pieptenele (imaginea 2):
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: BRE750/00, BRE709/00, BRE711/00. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
Cum ataşez pieptenele la aparatul de tuns Philips pentru zona inghinală?
Cum pot schimba setările de viteză ale epilatorului meu Philips?
Pot să-mi exfoliez pielea înainte de îndepărtarea părului?
Cum utilizez accesoriile şi accesoriile furnizate împreună cu epilatorul?
Cum utilizez accesoriul ProGuide?
Cum utilizez accesoriul SkinLED?
Cum îmi încarc epilatorul Philips?