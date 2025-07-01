Cum resetez unitatea pentru copil sau unitatea pentru părinte a sistemului conectat de monitorizare pentru copii Philips Avent?

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Pentru a reseta unitatea pentru copil, apasă butonul de pornire/oprire timp de 10 secunde. Indicatorul luminos va lumina intermitent în portocaliu şi verde, iar unitatea pentru copil va reporni. Resetarea la setările din fabrică este finalizată după ce indicatorul luminos devine verde continuu.
Pentru a reseta unitatea pentru părinte, urmează paşii de mai jos:
După ce apare mesajul pop-up „Reset parent unit” (Resetare unitate părinte), apasă pe Confirm (Confirmare). Unitatea pentru părinte va începe să se reseteze.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCD953/26 , SCD923/26 , SCD921/26 .
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