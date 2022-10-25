Asistenţă Philips Cum arată consistenţa perfectă a aluatului cu maşina de făcut paste Philips

Pentru a afla cum arată consistenţa perfectă a aluatului folosind maşina de făcut paste Philips, urmăreşte videoclipul de mai jos.



Consistenţa optimă a aluatului este marcată cu bannerul verde „perfect”, în timp ce consistenţele aluatului marcate cu un banner roşu sunt „prea uscate” sau „prea lipicioase/umede”.