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Cum arată consistenţa perfectă a aluatului cu maşina de făcut paste Philips

Pentru a afla cum arată consistenţa perfectă a aluatului folosind maşina de făcut paste Philips, urmăreşte videoclipul de mai jos. 

Consistenţa optimă a aluatului este marcată cu bannerul verde „perfect”, în timp ce consistenţele aluatului marcate cu un banner roşu sunt „prea uscate” sau „prea lipicioase/umede”.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HR2665/96, HR2482/00, HR2345/19. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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